Возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева

Василий Усольцев на заседании приморского парламента в 2014 году. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева по статье отмывание денежных средств в особо крупном размере. Второй обвиняемый - генеральный директор коммерческой организации, в которой и легализовали многомиллионный доход.

Оперативники считают, что с января 2014-го по ноябрь 2017 года (именно тогда он покинул краевую администрацию по собственному желанию) Усольцев участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций, что напрямую запрещено чиновнику законом. Чтобы легализовать свои преступные доходы, он перевел через доверенных людей более 143,5 миллионов рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации.

- В свою очередь генеральный директор ранее упомянутой коммерческой организации заключил на территории Приморского края в тот же период времени более 50 договоров процентного займа и иных договоров в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению первым подозреваемым указанными денежными средствами. Таким образом, второй фигурант легализовал денежные средства, приобретенные первым фигурантом преступным путем, - сообщили в краевом СК.

В этой организации уже прошли обыски, следователи изъяли документацию. Усольцев с напарником задержаны и ждут решения суда, им грозит арест.

Выявить схему, как оказалось, помогла Генеральная прокуратура.

Напомним, Василий Усольцев уже побывал на скамье подсудимых. Дело возбудили в конце 2017 года, вскоре после того, как он покинул должность первого вице-губернатора. В декабре 2018 года его осудили за незаконное участие в предпринимательской деятельности. До реального срока тогда не дошло, его оштрафовали на 6,3 миллиона рублей и запретили занимать определенные должности на срок 2 года и 10 месяцев. Соучастника оштрафовали на 1,1 миллион рублей.