Семьям погибших во время тайфуна «Майсак» в Приморье выплатят по 300 тысяч рублей

Стихия забрала три жизни в Приморском крае. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти приморья подписали постановление, согласно которому семьям погибших во время тайфуна «Майсак» будет оказана финансовая помощь. Напомним, что стихийное бедствие стало роковым для трех жителей Приморья. Двое скончались, после того, как попали в шторм. Тела моряков нашли на берегу моря. Третий погибший – 80-летний мужчина, на которого рухнуло дерево. Их родным из бюджета края выделят по 300 тысяч рулей.

В министерстве труда и социальной политики региона отмечают, что разовая выплата предусмотрена супругам, который состоят в официальном браке, а также родителя погибших.

- Право на выплату предоставляется также несовершеннолетним детям, детям – инвалидам, старше 18 лет (инвалидность наступила до 18 лет), а также детям, обучающимся на очных отделениях профобразовательных учреждений (до 23-летнего возраста), - отмечают в пресс-службе правительства Приморского края.

Власти отмечает, что для одной семьи выплата уже установлена. Сейчас специалисты занимаются вместе с родственниками оформлением документов.

Напомним, что тайфун «Майсак» обрушился на Приморье на минувшей неделе. Он принес в регион ураганный ветер, скорость которого составила больше 40 метров в секунду. Он и стал причиной настоящего апокалипсиса. Снесенные кровли домов, поваленные деревья, кладбище яхт, устрашающая высота волн и уничтоженные достопримечательности – после «Майсака» Приморье больше никогда не будет прежним. Всего за время прохождения супертайфуна травмы различной степени тяжести получили больше 50 человек. Для троих стихийное бедствие оказалось смертельным.

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