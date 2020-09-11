Сегодня начнется. По Владивостоку опять ударит штормовой ветер, волны и очень сильный ливень

На юге Приморья снова объявлено штормовое предупреждение Фото: Сергей БАЛАНОВ

Портал «Примпогода» объявил штормовое предупреждение в Приморье на выходные 13-14 сентября. Согласно ему в субботу днем, ночью и утром в воскресенье в южной половине Приморского края пройдут сильные, а местами очень сильные дожди.

Эту информацию подтверждает и бюллетень опасных погодных явлений на сайте Гидрометцентра России. Всему виной развитие над Японским морем активного циклона и смещением его вблизи южного побережья региона.

- Общее количество осадков может достигнуть 40-60 % от нормы за месяц (30-75 мм), - говорится в сообщений.

При этом во Владивостоке снова усилится ветер до 15-22 метров в секунду. В заливе Петра Великого снова волны до 4 метров высотой, на побережье подъем уровня моря будет близким к критическому. Напомним, во время недавнего урагана из-за тайфуна «Майсак» именно ветер и волны наделали больше всего бед, но тогда порывы достигали 40 метров в секунду.

Не обойдется и без подъема уровня рек – до 2,3 метров и частичными затоплениями юга Приморья. Наиболее паводкоопасные районы - Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Михайловский, Анучинский, Чугуевский, сообщает «Примпогода».

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