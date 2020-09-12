Первая в крае секция проекта «Регбийная школьная лига» начинает свою работу

В Приморском крае появился новый вид спорта, который ранее практически не развивался

Новый спортивный проект стартовал в Приморском крае. В Партизанске на базе общеобразовательной школы №50 в четверг, 10 сентября, была открыта первая в регионе секция по тег-регби - безопасному и бесконтактному виду спорта, включенному в программу Президентских спортивных игр.

На открытие к школьникам приехали почетные гости - руководитель федерации регби Приморского края Александр Нехорошков и глава Партизанского городского округа Олег Бондарев. Они рассказали о преимуществах занятий спортом, а тренер регбийного клуба «Владивостокские тигры» Евгений Зуев сообщил ребятам историю этого олимпийского вида спорта, основы и нюансы игры, особо отметив, что благодаря безопасности и отсутствию контактной борьбы за мяч мальчики и девочки могут играть в одной команде. Затем все вместе они посмотрели обзорный ролик о правилах тег-регби и видео о прошедших победных матчах приморских регбистов.

Первая в регионе секция по тег-регби - безопасному и бесконтактному виду спорта - начинает свою работу

«Сегодня у нас радостный день, мы запустили первую секцию проекта «Регбийной Школьной лиги» в Приморье. Всего мы планируем открыть 14 секций по всему краю, проводить между ребятами краевые первенства, победили которых поедут на всероссийские соревнования. Все расходы по экипировке и проездам федерация регби берет на себя», - подчеркнул Александр Нехорошков.

После вводной части все участники отправились на школьный стадион, где глава городского округа и руководитель федерации разрезали символическую ленточку.

«Мы очень ждали этого события, готовились к нему и надеемся на поддержку в развитии нового спортивного направления в нашем городе. Очень хочется, чтобы первые члены сборной Приморского края были именно с нашей базы», - отметил Олег Бондарев.

На поле стадиона регбисты подарили ребятам экипировку, а игроки «Владивостокских тигров» Степан Королев и Роман Бяков провели со школьниками мастер-класс.

Благодаря безопасности и отсутствию контактной борьбы за мяч мальчики и девочки могут играть в одной команде

Как подчеркнул министр физической культуры и спорта Жан Кузнецов, в Приморском крае появился новый вид спорта, который ранее практически не развивался.

«Нужно интегрировать регби на всей территория региона. Мы проработали этот вопрос со всеми муниципалитетами. Кто-то отозвался, кто-то - нет, один из первых начал развивать регби Партизанский городской округ. Это очень важно, так как это доступный вид спорта, в него можно играть и на футбольном поле, и на другой подходящей площадке, что является дополнительной возможностью для привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом», - акцентировал министр.

Отметим, спортивный проект «Регбийная Школьная лига» реализуется совместно Федерацией регби Приморского края и регбийным клубом «Владивостокские тигры» по поручению Губернатора Приморского края Олега Кожемяко о доступности спорта для детей - при поддержке Федерации регби России в лице председателя Высшего совета ФРР Игоря Артемьева и директора Методического центра по развитию детско-юношеского регби ФРР Павла Беккера, а также регионального министерства физической культуры и спорта.