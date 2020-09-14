Водитель Mazda пошел на рискованный маневр ради мести, едва не устроив массовую аварию

Водителю Mazda грозит лишение прав за пересечение двойной сплошной. Фото: скриншот с видео.

Во Владивостоке водитель Mazda Demio едва не устроил массовую аварию на Луговой улице из-за желания насолить другому участнику автомобильного движение.

Все произошло еще в субботу, 12 сентября. Сам инцидент и его причина попали в объектив видеорегистратора. Водитель Mazda, подъезжая к Рудневскому мосту, намеревался перестроиться из левого ряда в правый. Заприметив свободное место на полосе, он начал выполнять маневр, но в этот момент на дороге появился другой автомобиль, в салоне которого и находился видеорегистратор.

Водитель Demio хоть и остановился, но, судя по всему, затаил обиду на своего оппонента. Проехав Рудневский мост и выехав на Луговую улицу, мстительный шофер поравнялся со своим обидчиком и резко перестроился в левый ряд, подрезав автомобиль, из салона которого велась съемка.

Сразу после рискованного маневра хэтчбек начало крутить на дороге, выкинув на встречную полосу. Пока Demio крутило, автомобиль мог врезаться сразу в три автомобиля, но каким-то чудом этого не произошло – машины разъезжались буквально в нескольких миллиметрах.

Сразу после того, как Demio остановился, водитель поспешил уехать с места происшествия. Пользователи социальных сетей осудили действия «дорожного мстителя». Кроме того во время своего финта шофер Demio пересек двойную сплошную линию, а это значит, что он может лишиться водительских прав на срок до полугода.