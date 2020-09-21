Спорт в музее под открытым небом: сотни жителей Приморья пробежали по Ворошиловской батарее, испытав себя на прочность

Фестиваль «Фортовый Трейл» прошел 20 сентября. Фото: Вадим ПОПОВ

«Фортовый Трейл» - фестиваль, который объединил сотни жителей Приморья. Мероприятие организовали приморское отделение партии «Единая Россия», региональное министерство спорта и организация «Здоровое Приморье». Спортивное событие приурочили к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Участие приняли порядка 500 человек. Фото: Вадим ПОПОВ

Так участники фестиваля собрались в парке «Патриот» Ворошиловской батареи, чтобы всецело окунуться в военно-историческую атмосферу. Там же был и финиш, но прежде чем, вернуться к началу, нужно было преодолеть 15-километровую дистанцию через форт №11, по побережью бухт Карпинского, Чернышева, по полуострову Вятлина, батарее «Великокняжеской» и смотровой площадке. Маршрут был разработан Александром Лебедевым. Именно он стал объединяющим звеном всех участников и именно благодаря ему событие имело такой успех.

Фестиваль стал настоящим спортивно-историческим праздником, на котором собрались люди из разных поколений. Здесь и дети семи лет, которые познают Владивостокскую крепость и историческое наследие дальневосточной столицы, а также пенсионеры за 70, которые доказывают, возраст – это всего лишь условности.

- Фестиваль прошел с размахом. Люди приняли участие в нем, чтобы в первую очередь испытать себя, свой характер и свою силу воли. Тут, конечно, и единение с природой, ведь мероприятие проходило в музее-заповеднике, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Виктор Аблапов, член Регионального политического совета, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» и «Детский спорт в Приморском крае». - Задачей участников было - следовать маршруту, который был указан в их картах, и выполнять все задания. Несмотря на то, что зачеты были индивидуальными, все помогали друг другу. Была одна большая команда.

Вместе со взрослыми бежали и дети, правда, дистанция была покороче. Фото: Вадим ПОПОВ

Погода в день проведения мероприятия была, можно сказать, нелетная. Началось все с моросящего дождя, правда, уже ближе к обеду небо прояснилось. Но лес. Лес «насквозь» промок. Несложно догадаться, что теперь преодоление дистанции включало в себя еще и слякоть, грязь и скользкие склоны. Словно полигон военных. Однако, по словам организаторов фестиваля, приморцев этим не напугаешь. Особая генетика не дает им шанса отступить перед лицом трудностей.

Взаимовыручка и поддержка - самое важное в спортивных мероприятиях. Фото: Вадим ПОПОВ

Голодным с Русского острова никто не ушел. Фото: Вадим ПОПОВ

Участники мероприятия узнали о том, что на Русском острове базировалась 100-тысячная армия краснофлотцев.

- Несмотря на мои 80 лет, я также пробегу дистанцию памяти героев-тихоокеанцев. Мой отец тут служил, в сороковых годах. Мы предусмотрели, что можно пройти или пробежать от 1 до 15 километров. Наше общественное движение ратует за использование всех имеющихся возможностей для массового бесплатного спорта, инициирует новые места и маршруты. Мы имеем мощную поддержку со стороны главного единоросса Приморья, губернатора Олега Кожемяко, - отметил Александр Нестеренко, ветеран спорта, председатель НО «Здоровое приморье».

Александр Нестеренко, ветеран спорта, организатор фестиваля, председатель НО «Здоровое приморье». Фото: Вадим ПОПОВ

Принимали участие в мероприятии в том числе и детские спортивные организации . Фото: Вадим ПОПОВ

Дистанция - 15 километров. Фото: Вадим ПОПОВ

По некоторым данным, в фестивали приняли участие порядка 500 человек. Все они после прохождения испытаний получили памятные медали. Кроме того, организаторам удалось привлечь интерес детей к истории родного региона.

Галина Хохлова, первый заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия». Фото: Вадим ПОПОВ

- Приятно видеть, что вы пришли семьями, вижу много детей, - говорит Галина Хохлова, первый заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия». - «Единая Россия» открыла для всеобщего доступа этот музей под открытым небом с его уникальными фортовыми сооружениями и природой. Вы сможете полюбоваться прекрасными видами на заливы акватории, достичь новых спортивных результатов и улучшить свое здоровье. На этом мы не остановимся, впереди много ярких праздников для вас, наших добрых друзей.

Кроме спорта детей еще и приобщали к истории родного края. Фото: Вадим ПОПОВ

Организаторы признаются, что после снятия всех ограничений, связанных с эпидемией, подобных мероприятий будет намного больше. Ведь самое главное в таких фестивалях – объединение поколений.