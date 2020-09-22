«Может развиться до тропического шторма» - на Приморье надвигается новый мощный циклон

Ухудшение погоды ожидается в конце недели. Фото: pixabay.com

На этой неделе погода в Приморском крае просто волшебная. Вчера и сегодня жаловаться жителям Владивостока было не на что. Высокие температуры, безоблачное небо и ярко палящее солнце – не погода, а сказка. Только вот и ей, по всей видимости, осталось недолго.

Как отмечает народный синоптик из «Маглипогоды», в четверг, 24 сентября, с Желтого моря в Японское выйдет мощный циклон. Есть вероятность, что 25 числа он заденет и Приморье. Именно поэтому специалисты говорят о риске ухудшения погодных условий.

Однако специалисты портала «Примпогода» отмечают, что край обойдется без существенных осадков. А вот прогноз на 25 число остается совсем неоднозначным. Точно известно о том, что сейчас в Тихом океане кружит тропическая депрессия, которая в ближайшие сутки может разрастись до тропического шторма. Тут есть два варианта исхода событий.

- Его траектория может пройти ближе к островам Японии. В этом случае циклон не повлияет на ситуацию с осадками в Приморском крае, а окажет воздействие только на ветровой режим. Скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Урагана не ждем, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Марина Парфенова, редактор портала «Примпогода». – На температуры воздуха непогода никак не повлияет. Во Владивостоке будет до +20 градусов, а средние дневные температуры по Приморью - в пределах +24 градусов. Не исключена вероятность дождей, но речь, опять же, не о ливнях.

Что грозит Приморью, если это депрессия все же выберет другую траекторию, пока неясно. Синоптики обновят прогноз во второй половине дня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14