Переезд полпредства из Хабаровска в один из корпусов ДВФУ во Владивостоке начнут в ближайший месяц

Кампус ДВФУ на Русском острове Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вице-премьер Юрий Трутнев объявил, что переезд полпредства из Хабаровска во Владивосток начнется уже в течение ближайшего месяца. Расположится штаб-квартира полпреда в одном из корпусов ДВФУ на Русском острове, там уже закончили ремонт.

- Мне докладывают, что там все в порядке. Даже народ ходил с видеокамерами, что-то там мне по телевизору показывали. Мне по телевизору все равно меньше нравится. Я хочу сам пройтись, убедиться, если действительно общестроительные работы завершены, то мы будем прямо в течение ближайшего месяца начинать переезд, - заявил Юрий Трутнев во время пресс-конференции во Владивостоке.

Он уточнил, что главное при переезде - чтобы работа полпредства не начала спотыкаться. Поэтому завтра он лично поедет в новый офис, где давно не был, и своими глазами посмотрит, как идет процесс.

Речь идет об одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на Русском. И даже не весь корпус, а небольшая часть.

- Там приобретены хозяйственные помещения без какого-то ни было убытка для учебных процессов. Проведены соответствующие ремонтные работы. Мы следили за тем, чтобы потратить на это минимум денег. Мы абсолютно уверены в том, что то здание, которое будет освобождено в Хабаровске, Росимущество сможет продать за значительно большую сумму, поэтому мы это сделаем без какого-то ущерба для бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что далеко не все сотрудники полпредства переедут из Хабаровска во Владивосток, то есть кадровый состав ведомства обновится.

- Мы переезд полпредства будем сопровождать кадровой реформой. Мы будем часть людей благодарить за работу и завершать с ними взаимодействие, будем обязательно набирать людей для работы в полпредстве на территории Приморского края, мы это обещали и будем это делать. Да и вообще хочется, чтобы был такой кадровый лифт, чтобы была возможность у молодых талантливых людей, живущих, работающих на Дальнем Востоке, работать в том числе и в системе администрации президента Российской Федерации, - подвел итог Юрий Трутнев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14