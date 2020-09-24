Снижение ключевой ставки, рефинансирование ипотеки и инвестиции: как пандемия поменяла банковскую сферу Приморья

За последние полгода дважды произошло снижение ключевой ставки Банка России: в июне с 5,5% до 4,5% и в июле до 4,25%. Эти события ждали многие клиенты банков, в особенности те, кто в свое время вступил в ипотеку, ведь теперь можно пройти процедуру рефинансирования, снизив тем самым ежемесячный платеж. Примечательно, что для этого вовсе не обязательно обращаться в тот же самый банк, где была изначально взята ипотека.

О том, на какие моменты в первую очередь стоит обращать внимание при рефинансировании ипотечного кредита, где искать подводные камни и как еще можно увеличить свои собственные доходы, рассказал управляющий приморским отделением банка «Открытие» Кирилл Грибов.

Как только снижается ключевая ставка, банки тут же адаптируются, меняют свои кредитные продукты, снижают первоначальные взносы по ипотечному кредитованию, разрабатывают новые программы и совершенствуют уже имеющиеся.

- При снижении ставки Банка России до 4,25% у нас произошло снижение ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования, при этом продолжают действовать специальные предложения для зарплатных корпоративных клиентов банка и наших партнеров. Таким образом, сегодня приобрести ипотеку в строящемся доме по базовой программе можно по ставке от 7,5% годовых. По программам «Господдержка – 2020», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» ставки начинаются от 2%, причем клиенты банка «Открытие» имеют доступ ко всем программам господдержки. Ставки на вторичном рынке жилья начинаются от 7,6% годовых. Вместе со снижением процентной ставки по ипотеке может меняться и сумма первоначального взноса. Как правило, банки могут принять в качестве такого взноса материнский и семейный капитал, - отмечает Кирилл Грибов.

Кто на самом деле строит новое жилье?

Если проанализировать текущие тренды, можно сделать простой вывод. Последовательное снижение кредитных ставок на российском финансовом рынке делает покупку жилья весьма привлекательным для широкого круга клиентов. Впрочем, здесь есть свои нюансы.

- Как правило, все государственные программы поддержки по ипотечному кредитованию распространяются на первичный рынок – покупку квартиры напрямую у застройщика. Чтобы этот первичный рынок был, банк «Открытие» активно участвует в финансировании строительства жилья. Мы финансируем застройщиков в рамках программ проектного финансирования на строительство такого жилья, а также помогаем им продавать это жилье через ипотечные продукты, то есть фактически банки своей деятельностью и формируют этот рынок, - отмечает Кирилл Грибов.

Зачем нужно рефинансирование ипотеки?

Само снижение ключевой ставки, по мнению эксперта, обусловлено сохранением негативного макроэкономического фона. Влияет также динамика потребительских цен, которая в последнее время демонстрирует существенное замедление. Наконец, на этот процесс влияет позитивная динамика на финансовых рынках.

- Снижение ставки Банком России окажет поддержку росту потребительского и ипотечного кредитования, росту кредитования бизнеса, что в итоге скажется на доступности кредитования, снизив затраты клиентов на обслуживание этого долга. Один из таких действенных способов - это рефинансирование. У нас, например, действует программа рефинансирования ипотеки, выданной другими банками. Ставка по этой программе составляет 7,8%, наши специалисты при расчете рефинансирования наглядно покажут клиенту, как можно снизить финансовую нагрузку, уменьшив сумму ежемесячного платежа. Для подачи такой заявки пакет документов стандартный, как и при любой ипотеке, плюс договор и график платежей по действующему кредиту в банке, где была взята ипотека, - говорит Кирилл Грибов.

Кредитов больше или меньше?

Если говорить о рынке потребительского кредитования в текущем году, то аналитика показывает, что несмотря на пандемию и негативные экономические тренды, снижения выдачи по кредитам физических лиц в этом году не будет.

- Сейчас мы уже наблюдаем возвращение клиентской активности по потребительским кредитам на уровень февраля-марта, наш прогноз на вторую половину этого года – рост порядка 6%. Это простая закономерность принятых нами решений. Мы изменили минимальные требования к заемщику так, что теперь можем выдавать кредиты в режиме онлайн, клиентам нет необходимости идти в офис банка. Но есть и обратная сторона медали. Мы ужесточили подход к оценке клиентов, к риск-менеджменту и закрыли ряд наиболее рискованных продуктов – таковы реалии рынка, - отмечает Кирилл Грибов.

Инвестиции в будущее

Если раньше в качестве альтернативного источника доходов можно было рассматривать вклады, то сейчас это занятие практически лишено перспектив. Все взаимосвязано, падает ключевая ставка, значит, падают ставки по кредитам, и, как следствие, падают ставки по вкладам, ведь это прямой инструмент привлечения средств для выдачи тех самых кредитов. Где в нынешних реалиях искать альтернативный источник заработка?

- Сейчас в связи со снижением депозитных ставок внимание клиентов смещается в сторону альтернативных инструментов. Где-то они более рисковые, но доходность по ним выше, чем по вкладам. К таким инструментам можно отнести инвестиции в ценные бумаги российских и зарубежных компаний, гособлигации, паевые инвестиционные фонды, индивидуальные инвестиционные счета, накопительное страхование, инвестиционное страхование жизни. Практически по всем этим инструментам есть возможность увеличить свою доходность, получая налоговый вычет в размере 13% от суммы инвестированных средств. Грубо говоря, в год можно получить дополнительно до 52 тысяч рублей через этот инструмент. У нас есть специальный депозит «открытый», с готовыми инвестиционными решениями, которые дают клиенту доход до 6,2% по депозиту гарантированного дохода при параллельном размещении части средств в инвестиционный продукт. Стоит отметить, что средние ставки на рынке по таким предложениям менее 5%. Несмотря на то, что доходность по инвестиционным продуктам не является гарантированной, а конъюнктура российского фондового рынка сильно зависит от внешнего фона, у банка «Открытие» есть продукты, предусматривающие полную защиту капитала, - говорит Кирилл Грибов.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в финансовую. По мнению эксперта, тренд на диверсификацию и формирование инвестиционных портфелей среди широкого круга клиентов будет и дальше развиваться, а программу рефинансирования ипотечного кредитования ждет рост, по мере улучшения внешнеэкономической обстановки.