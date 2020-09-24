Во Владивостоке будут собирать новый кроссовер

Во Владивостоке на конвеерах завода "Мазда Соллерс" будут собирать новый японский кроссовер. Об этом говорится в одобрении типа транспортного средства, размещенном в базе данных Росстандарта. Это будет Mazda CX-30.

Информация об одобрении нового типа транспортного средства появилась в базе Росстандарта 22 сентября. Согласно ней, длина автомобиля составит 4395 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1540 мм, а размер колесной базы 2655 — мм.

Российский вариант сборки Mazda CX-30 предполагает двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. В базовой комплектации кроссовер будет иметь передний привод и механическую коробку передач. Помимо подушек безопасности для водителя и пассажира, предусмотрены боковые подушки. В базе также есть омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, система помощи при экстренном торможении и функция мониторинга давления воздуха в шинах.

В более продвинутой комплектации появляется шестиступенчатый автомат и полный привод. Кроссовер можно дополнительно оснастить навигацией, системой проецирования информации на лобовое стекло, подогревом руля, адаптивным круиз-контролем, камерой заднего вида, электроприводом пятой двери.

Напомним, сейчас во Владивостоке на заводе "Мазда Соллерс" собирают автомобили Mazda CX-5, Mazda 6 и Mazda CX-9.