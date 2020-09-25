«Быть присяжным – значит судить по человеческим законам»: говорим о первом «народном» суде, клятве совести и проблемах явки в Приморье

Кто такие присяжные заседатели и какую роль они играют в судьбе обвиняемого в Приморье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Присяжные заседатели. Для тех, кто не работает в судебной системе, они - личности таинственные и неизведанные. Но за грозным названием «присяжные» скрываются простые люди. Люди, которые воспользовались своим гражданским правом и взяли на себя ответственность за судьбу человека. Того, что на скамье подсудимых. Вот об этих людях и пойдет речь.

ШАНС НА СВОБОДУ

Сперва нужно понять, какие статьи УК входят в зону, так скажем, «юрисдикции» присяжных заседателей. Выяснилось, что далеко не все обвиняемые могут рассчитывать на такую привилегию.

В список дел, рассматриваемых коллегией, вошли следующие статьи:

- убийство;

- незаконные производство, сбыт и пересылка наркотиков;

- контрабанда наркотиков;

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

- посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование;

- посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа;

- геноцид;

- похищение человек;

- бандитизм;

- угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава;

- пиратство;

- планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны;

- публичные призывы к развязыванию агрессивной войны;

- разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения;

- применение запрещенных средств и методов ведения войны;

- экоцид;

- наемничество;

- нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Внушительные статьи говорят о том, что присяжные дела с кражами и мошенничеством не имеют. Речь скорее о проступках с более тяжкими последствиями. Резюмируя, люди, которым предъявили обвинения по какой-либо статье из этого списка, смело могут ходатайствовать о том, чтобы их судьбу решили присяжные. Это, кстати, единственное, что должен сделать фигурант, чтобы его будущее было в руках у заседателей.

В ПРИСЯЖНЫЕ ХОЧУ, ПУСТЬ МЕНЯ ВОЗЬМУТ

Удивительно, но отбор коллегии присяжных заседателей не что иное, как игра в лотерею. Для того, чтобы оказаться в их числе, не нужно проходить какие-то соревнования или курсы.

- Каждые 4 года администрации муниципалитетов составляют списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели. Их определяют путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы», - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Александр Поминов, заместитель председателя Приморского краевого суда. – Сразу из списка исключаются те, кто младше 25 лет, имеет непогашенную или неснятую судимость, признан недееспособным или ограниченным, состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере из-за лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и психических расстройств.

Самостоятельно обратиться в суд с просьбой принять его в ряды присяжных заседателей нельзя. Тут на все воля этой самой автоматизированной системы.

В зависимости от уровня суда меняется и количество присяжных. В районных и городских судах коллегия состоит из 6 человек, в краевых – 8 человек. Минимальная явка для начала формирования коллегии в первом случае составляет 12 человек, во втором – 14.

КЛЯТВА ПРИСЯЖНЫХ

Принцип работы присяжных заседателей заключается в том, чтобы быть тотально непредвзятым. Случайный отбор и кристально чистая репутация дают возможность взглянуть на обвиняемого и его уголовное дело рационально. После того, как становится понятно, что коллегия способна вынести справедливый вердикт, избирается старшина. Он выступает вроде старосты группы.

Присяжные заседатели, кстати, приводятся к присяге. Это почти клятва Гиппократа только в судебной системе.

«Приступая к исполнению ответственных обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку».

И вот теперь можно начинать. Рассмотрение уголовного дела в обычном режиме и в присутствии присяжных кардинально отличается. Коллегия вправе дать оценку лишь трем аспектам уголовного дела. Собственно на три вопроса она и отвечает в конце заседания:

1. Доказано ли, что деяние имело место

2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый

3. Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния

Стоит отметить, что в делах с присяжными заседателями нельзя детально рассказывать о характере и личностных качествах подсудимого, если это не имеет отношения к обвинению. Возможности испытывать симпатию или ненависть к подсудимому, основываясь на грамотах, рассказах соседей, коллег и так далее, нет никакой. Только голые факты.

Так вот, прежде чем ответить на эти три вопроса, присяжные удаляются в отдельную комнату и обсуждают между собой услышанное и увиденное. Никого, кроме них в этом помещении быть не должно. Там и рождается вердикт коллегии.

ВЕРДИКТ VS ПРИГОВОР

В «тайной комнате» присяжные проводят минимум три часа, если у них не единодушное решение. После бурных обсуждений проводится голосование. Проводится оно открыто. Права воздержаться нет ни у кого. Избранный старшина голосует последним, чтобы избежать вероятности того, его голос может оказать влияние на чье-то решение.

- Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из трех вопросов проголосовало большинство присяжных. Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из поставленных вопросов проголосовало не менее половины присяжных, - отмечает Александр Поминов. – Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление им оправдательного приговора.

С обвинительным приговором не все так просто. Он не препятствует тому, чтобы суд в итоге решил оправдать обвиняемого. Например, если председательствующий признает, что деяние этого человека не содержит признаков преступления. Или же если судья понимает, что вердикт вынесли в отношении невиновного человека. Но такое явление крайне редкое.

ПЕРВОЕ «НЕ ВИНОВЕН»

Приморский краевой суд начал рассматривать уголовные дела присяжными заседателями с 1 января 2003 года. К слову, это единственный институт, дающий право на участие в правосудии обычных граждан. Он доказывает, что носителем суверенитета и источником власти является народ.

С 2003 по 2020 год в производстве краевого суда находилось 133 дела. Фигурантами этих дел были 366 человек. 9 дел (в отношении 48 лиц) возвращались прокурору. Одно дело было прекращено из-за внесения изменения в УК. В итоге присяжные заседатели признали виновными 258 человек – это 85,4 %, оправдали 44 подсудимых – 14,6%.

Первое уголовное дело, которое было рассмотрено присяжными заседателями, связано с убийством и разбоем. Мужчина и женщина задушили свою знакомую веревкой и сняли с нее золото. К ним присяжные не были снисходительны. Их вердикт был непоколебим – виновны. В итоге суд приговорил их к 16 годам лишения свободы.

Первое уголовное дело с оправдательным вердиктом не заставило себя долго ждать. В 2004 году на скамье подсудимых оказалась женщина. Ее обвиняли в организации убийства по найму. Как только оперативникам стало известно о том, что готовится преступление, и дама ищет наемника, организовали эксперимент. Позже выяснится, что жертвами подсудимой могли стать: ее бывший муж и некая женщина. Однако присяжные заседатели пришли к выводу о недоказанности предъявленного обвинения.

- Решение присяжных заседателей невозможно предопределить заранее. Их вердикт основан на опыте и общечеловеческих принципах, поэтому и негласно называется «народным» решением. Они судят по человеческим законам, которые знает каждый из нас, - говорит Александр. - Обсуждать вердикт коллегии неприемлемо, как и приговор судьи в нашей системе. Это еще и противоречит кодексу этики. Ведь судья основывает свое решение на законах и на совести. Присяжные - на внутренних убеждениях.

К сожалению, как показывает практика, активность граждан в этом аспекте оставляет желать лучшего. Зачастую люди, которым дали право стать присяжными, относятся к этому крайне безответственно. Например, в 2019 году не удалось сформировать коллегию по 6 уголовным делам из-за неявки заседателей. Так сроки формирования кандидатов достигают 6-8 месяцев и более.

С чем именно связана такая проблема неявки присяжных заседателей – неизвестно. Однако сотрудники судебной системы уверены, это самый действенный способ быть частью правосудия. Каждый из нас может оказаться среди кандидатов в присяжные заседатели. К тому моменту нужно понять, к чему может привести безалаберное отношение к повестке, и что на кону этой всей истории человек, нуждающийся в правосудии. В вашем правосудии.

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