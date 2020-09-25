Дефиле минтая: В Приморье начал свою работу новый рыбоперерабатывающий завод

РРПК открыла новый завод в Приморье Фото: Вадим ПОПОВ

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) официально запускает своё производство на заводе «Русский Минтай» в ТОР «Надеждинская». Первая продукция, снятая с конвейера, уже совсем скоро попадёт на прилавки крупной сети магазинов в Приморье. Корреспондент «КП – Владивосток» побывал на заводе и узнал, чем предприятие порадует жителей региона.

И ФИЛЕ, И ФАРШ, И СТЕЙКИ

Замороженное филе минтая штучно и блоками, фарш, стейки – вот основа производства завода. Дополнительно в работе будут использоваться и другие виды белой рыбы, например, палтус. Вся рыба добывается собственными судами РРПК в дальневосточном бассейне, что позволяет выполнять полный цикл работ без привлечения сторонних сил, а также обеспечить контроль качества с момента вылова до упаковки готовой продукции и гарантировать сохранение уникальных полезных свойств дикой белой рыбы для потребителя. Также предприятие стремится к безотходному производству, и из рыбных остатков будут получать муку и жир. Планируется, что через полтора-два месяца завод выйдет на показатели до 155 и 20 тонн продукции в сутки соответственно.

В ассортимент входит фарш минта, филе и стейки Фото: Вадим ПОПОВ

«Проектная суточная мощность завода – 155 тонн продукции в ассортименте. В ассортимент входит и фарш, и филе, и стейки. На сегодняшний день мы в начале пути», - отметил директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко.

В дальнейшем планируется расширение ассортиментного ряда продукции, но пока что предприятие сосредоточилось на главной цели – выход на приморский рынок. Так, основными потребителями должны стать жители края.

«Завод «Русский Минтай» построен на территории Приморского края, а это значит, что его продукция – это продукция, в первую очередь, для жителей Дальнего Востока. Одна из важных задач, которую Компания ставит перед собой – это обеспечить жителей нашей страны доступной качественной продукцией из дикой рыбы», - подчеркнул генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.

Завод «Русский Минтай» расположился в ТОР «Надеждинская». Фото: Вадим ПОПОВ

Найти продукцию можно будет в магазинах «Самбери» как под собственным брендом сети, так и под брендом «Русского Минтая». Представители компаний подписали соответствующее соглашение на официальном мероприятии по случаю начала работы предприятия 25 сентября.

«Сейчас мы согласовываем с заводом виды фасовки для нас и их вес. Согласовываем веса и 400 граммов, и 600 граммов, и килограмм. Будем разговаривать про товар и под собственную торговую марку, и под брендом РРПК», - пояснил руководитель регионального офиса закупок сети гипермаркетов «Самбери» Сергей Дробышев.

В настоящее время розничная цена товаров неизвестна, но переговоры в этом направлении уже начались. Также решается вопрос с логистикой, добавил представитель торговой сети.

На первом этапе в одну смену здесь будет работать до 150 человек Фото: Вадим ПОПОВ

«КРЕПКАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В это же время завод наметил увеличение кадрового состава и его обучение. Так, предприятие хочет обеспечить до 150 рабочих мест до конца этого года и до 350 – при организации двух смен. Это и люди, работающие непосредственно в цехе, и работники холодильника, очистных сооружений, и охрана.

«Мы говорим о трудоустроенных уже по факту здесь. Не о каких-то мифических цифрах, а о том, кто будет трудоустроен до конца года – 130-150 человек. Это только первая смена. После того, как завод выйдет на мощность работы в две смены, это будет порядка 350 человек. Хорошая, крепкая заработная плата, хорошая возможность для приморцев получить дополнительные рабочие места на территории региона», - обозначил вице-губернатор и зампред правительства края по вопросам экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества Константин Шестаков.

В дальнейшем здесь будут трудоустроены порядка 350 человек Фото: Вадим ПОПОВ

КРАЙ ЖДУТ ИНТЕРЕСНЫЕ БОНУСЫ

Помимо создания новых рабочих мест и обеспечения населения новыми видами рыбной продукции, завод «Русский Минтай» поддержит приморскую экономику рублём.

«Если говорим об экономике, то вот факт интересный региону – налоги. За десять ближайших лет экономики России в целом семь миллиардов рублей налоговых отчислений. Много это или мало? Давайте поделим на года, и мы поймём, что это действительно очень серьёзно. Это от одного завода, я хочу подчеркнуть!» - добавил Шестаков.

Приятным бонусом от открытия предприятия станет развитие гастрономического разнообразия края, отметил Шестаков. Вполне возможно, что в Приморье появится День минтая или новый гастрофестиваль.

Директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко провел экскурсию журналистам Фото: Вадим ПОПОВ

«Самбери» и «Русский Минтай» договорились сделать продукцию максимально доступной потребителю Фото: Вадим ПОПОВ

СПРАВКА «КП»

ООО «Русский минтай» – рыбоперерабатывающий комплекс, построенный группой «Русская Рыбопромышленная Компания» на территории опережающего развития «Надеждинская» в рамках реализации государственной программы инвестиционных квот. На эти цели было выделено 1,5 миллиарда рублей, всего же инвестиционная программа РРПК составляет примерно 100 миллиардов рублей.

В производстве будет применяться инновационное рыбоперерабатывающее оборудование, в связи с чем крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие в регионе планирует проводить обучение персонала на базе местных учебных заведений: Дальрыбвтуз и Владивостокский морской рыбопромышленный колледж, а также приглашать для обучения иностранных специалистов.

Предприятие обеспечивает контроль качества с момента вылова до упаковки готовой продукции Фото: Вадим ПОПОВ

Сырье для завода будет добываться судами РРПК Фото: Вадим ПОПОВ