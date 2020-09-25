Отныне Сбер – больше чем банк. Это целая вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса

Если еще вчера Сбер для человека был только банком, то сегодня он помощник по жизни для решения всех насущных задач. Общеизвестный слоган - «Сбер. Всегда рядом!» актуален, как никогда.

«В этот год, год масштабных изменений, новых привычек, новых норм, Сбербанк меняется сам, становясь больше для человека, чем финансовый помощник, становясь помощником по жизни, для решения всех его насущных задач каждый день. Зачем? Сегодня, чтобы оставаться близким и полезным, не достаточно реагировать уже на существующие потребности, нужно приходить туда, где возникают новые. Поэтому мы идем в новые индустрии, делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Встречайте "Сбер"», - такими словами открыл презентацию глава Сбербанка Герман Греф.

В ходе конференции Сбер впервые представил свои продукты и сервисы. Например, «Салют» - первое в мире семейство из трех виртуальных ассистентов (Сбер, Джой и Афина) с разными характерами, привычками и голосами. Они поддержат разговор и найдут ответы на вопросы и смогут решить целый ряд других повседневных задач. Ассистенты будут «жить» в умных девайсах и мобильных приложениях Сбера.

SberBox — мультимедийная ТВ-приставка-медиаплеер, которая превращает телевизор в центр развлечений, позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов и сериалов, слушать музыку, играть в игры на большом экране. А вот SberPortal — первый в России мультимедийный умный экран с премиальной акустикой и AI-камерой с широкоугольной оптикой, способной снимать в 4K, сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Девайс поступит в продажу ближе к концу 2020 года.

Также Сбер представил целый ряд мультимедийных сервисов. Кроме знакомого всем онлайн-кинотеатра Okko появился и СберЗвук — музыкальный стриминговый сервис, который даёт пользователям Сбера доступ к 40 млн треков в высоком качестве.

Пользоваться всеми сервисами Сбера со скидками, экономя не только время, но и средства, можно по единой подписке Сбер Прайм.

Кроме того, Сбер представил СберКласс — персонализированную школьную цифровую платформу, которая помогает учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули и автоматизировать рутинные операции, позволяя больше времени уделять обучению и развитию детей. Уже сейчас такой проект запущен в 60 городах России.

Изменения коснутся и привычных офисов и банкоматов Сбера. Так, новый офис для обслуживания клиентов станет пространством, наполненным заботой о них и новыми технологиями, где можно получить не только финансовые продукты, но и доступ к продуктам и сервисам экосистемы. В нём будет комфортно как взрослым, так и детям. А новые банкоматы Сбера - уникальные устройства для самообслуживания клиентов, не имеющие аналогов в мире.

Напомним онлайн-конференция Сбер Конф, посвящённая самой масштабной трансформации за всю историю Сбербанка, состоялась 24 сентября. В ней приняли участие топ-менеджеры Сбербанка, включая Президента-Председателя Правления Германа Грефа, и звёзды шоу-бизнеса, которые стали первыми пользователями новых сервисов и продуктов Сбера, презентованных во время полуторачасового телевизионного шоу с элементами AR для многомиллионной аудитории.