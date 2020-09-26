Приморский Театр им. Горького представил «Мастера и Маргариту»

Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» во Владивостоке. Фото: Ольга Костенко

Ярко, красиво, сочетание цвета и света, фантастические костюмы восхищают и завораживают – в Приморском краевом театре имени Горького 25, 26, 27 сентября премьера спектакля «Мастер и Маргарита».

Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» во Владивостоке. Фото: Ольга Костенко

Культовый роман советской интеллигенции превратился в ХХI веке в один из самых значимых и любимых у читателей и зрителей в России. Роман–магнит, роман-загадка, роман о Боге и Дьяволе, о творчестве, о бескорыстной Любви и Преданности, о Личности и Власти. Судьба автора, история вокруг этого романа и собственно сам текст, незаконченный Булгаковым, будоражит поэтов, художников, композиторов и притягивает всё новые и новые поколения поклонников и почитателей.

Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» во Владивостоке. Фото: Ольга Костенко

Его разобрали на цитаты и, кажется, изучили вдоль и поперёк историки и литературоведы. Казалось бы, что ещё можно предложить зрителю…

Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» во Владивостоке. Фото: Ольга Костенко

Но московский драматург Елена Исаева нашла неожиданное композиционное решение, уместив весь объём романа в динамичную остросюжетную пьесу, где булгаковский текст наполнился скрытой энергией христианского самопожертвования, неистовой страстью и мистической верой в потусторонние силы женской всепрощающей и всепобеждающей любви.

Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» во Владивостоке. Фото: Ольга Костенко

Режиссер-постановщик - Народный артист России Ефим Звеняцкий.

Возрастное ограничение 16+.