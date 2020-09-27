Девушку избили в популярном караоке-ресторане в центре Владивостока

Девушка получила серьезные травмы. Фото: Сриншот видеоролика

Серьезные травмы получила жительница Приморья в одном из популярных ресторанов Владивостока. Девушку ударил неизвестный мужчина, которому удалось скрыться. Как рассказывает сама потерпевшая, служба безопасности обвинила в произошедшем ее.

В инстаграм-паблике @news.vl появился видеоролик, на котором девушка в крови рассказывает, как стала жертвой неизвестно. По ее словам, они вместе с подругой зашли повеселиться в один из самых популярных ресторанов Владивостока. Девушки стояли на баре и только успели заказать коктейли.

«Только подошли на бар, еще выпить ничего не успели, нас начал пихать мужчина. Заваливался на нас, потому что он был абсолютно пьяныи . Никакой ссоры, никаких дебатов с ним не было. Я даже отошла от него, но он достал меня. Ударил меня в нос так, что я упала. А охрана заведения просто выпустила его», - рассказывает пострадавшая.

Она также отметила, что один из сотрудников службы безопасности ресторана позже подошёл и обвинил ее в произошедшем. Сама же девушка считает, что в данной ситуации нет ее вины.

Как выяснилось позже, потерпевшая получила серьезные травмы. В больнице у девушки выявили оскольчатые переломы костеи носа, переднего отдела медиальнои стенки левои верхнечелюстнои пазухи. Многоскольчатыи перелом переднеи стенки левои верхнечелюстнои пазухи с пролабированием большинства разноклибелрных обломков в полость пазухи.

По словам пострадавшей, она написала заявление в полицию.