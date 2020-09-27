Мост частично обрушился в Приморье. На месте работают специалисты

Владельцы лесовоза уже пообещали восстановить мост за свой счет. Фото: "Примавтодор"

На трассе Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморье частично обрушился мост. Проезд по нему осуществляется только для легкового транспорта и по одной полосе. Специалисты сейчас занимаются обустройством объезда, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Инцидент произошел вечером 25 сентября. Мост, который расположен на 279 километре трассы Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, был деревянным и не предназначался для движения большегрузом. Здесь стояло ограничение в 10 тонн и передвигались по нему только легковушки. Отмечается, что для крупного транспорта был сделан объезд в брод по реке. Однако лесовоз одной из лесозаготавливающих компаний по какой-то причине решил нарушить требования тоннажа и проехал по мостовому сооружению, из-за чего мост обрушился.

Сейчас проезд здесь закрыт частично - осталась одна полоса для легковых авто. Специалисты занимаются обустройством объезда для всех видов транспорта.

Как отметили в пресс-службе правительства, компания, которой принадлежал злополучный лесовоз, уже признала свою вину и пообещала за свой счет восстановить мостовое сооружение.