Дожди обрушатся на Приморье. Синоптики рассказали, когда закончится «бабье лето» и об очередном циклоне

Погода вскоре испортится Фото: Милана СОКОЛ

В начале новой рабочей недели жители Приморья еще могут насладиться теплой, комфортной погодой, которая установилась после тайфунов. В крае продолжается так называемое «бабье лето» – почти летнее тепло, но без изнуряющей духоты. Однако загорать осталось недолго, в ближайшие дни погода начнет меняться. Синоптики прогнозируют дожди и понижение температур.

28 сентября максимальная температура воздуха составит 19...24°C. Погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. По прогнозам специалистов «Примпогоды», ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Во Владивостоке сегодня без осадков. С утра будет дуть юго-западный умеренный ветер, который усилится во второй половине дня. Воздух прогреется до 19...21°C.

Не ожидается в понедельник осадков и в Уссурийске лишь переменная облачность. С утра прогнозируется ветер западный умеренный, во второй половине до сильного. Столюики термометров поднимутся до 21...23°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха составит 21...23°C.

Смельчаки пока еще могут продолжит купаться, но вода во многих бухтах уже действительно бодрящая. Температура воды в Амурском заливе 18°C, в бухте Находка 17°C, в заливе Посьета 19°C.

Уже во вторник к Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося с Амурской области на Хабаровский край. Погода начнет меняться. В ночные часы ожидаются дожди на севере края, а днем в остальных районах. При этом по расчетам синоптиков, за фронтом придет более холодная воздушная масса, станет холоднее на 1 – 4 градуса.

В середине недели погода будет неустойчивой. На смену фронтальным разделам придет антициклон, дожди прекратятся, но при этом продолжится похолодание.

– Ночью в большинстве районов столбики термометров опустятся ниже +10 °С, а днем поднимутся не выше +20 °С. В конце дня со стороны Японского моря подойдет новый атмосферный фронт, дожди возобновятся, – отмечают специалисты портала «Примпогода».

Начало октября тоже будет дождливым. Регион вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов и циклона, смещающегося над Японским морем. Осадки ожидаются на большей части края. Наиболее интенсивные дожди пройдут в южных и восточных районах.

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