Новое видео. Конфликт в популярном ресторане Владивостока принял неожиданный оборот

Посещение ресторана закончилось травмами и госпитализацией Фото: принтскрин видео.

Конфликт в популярном развлекательном заведении Владивостока, который разве что ленивый не обсуждает, принял неожиданный оборот. Появилось видео из караоке-ресторана, при посещении которого пострадала девушка. Дело в том, что местная жительница получила серьезные травмы во время потасовки с одним из клиентов. Кадры носят неоднозначный характер, в деле уже разбирается полиция.

История получила широкий общественный резонанс в выходные, когда в сети появилось обращение жительницы Владивостока, которая уверяет, что ее избили в одном из самых известных ресторанов города. По словам посетительницы, она пришла в заведение вместе с подругой, однако веселье не задалось с самого начала. Как поделилась девушка, на нее стал наваливаться пьяный мужчина, при этом клиентка заведения якобы просто отошла от нахала, не вступая в дебаты, после чего получила удар по лицу. Таковой была версия пострадавшей.

Однако вскоре появилось видео самого конфликта, а вместе с ним и другое мнение развития ситуации. На кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной в ресторане, заметно, как девушка подходит к бару и обращается к мужчине, который в это время общается по телефону. Диалог с незнакомкой, судя по всему, оказался не самый приятный. После нескольких фраз мужчина получил небольшой шлепок по лицу, а его собеседница поспешила отойти подальше. К мужчине в этот момент подоспел приятель, пытаясь успокоить. Но оскорбленный представитель сильной половины человечества повел себя крайне вспыльчиво, нанеся точный удар в лицо девушке. Охрана сработала быстро, буйного клиента вывели. При этом пострадавшая уверена, что мужчину должны были не просто выгнать, а передать в руки полиции.

– Доставала она его, и первая полезла ему в лицо. Данная особа была не раз замечена в своем интересе к мужчинам более зрелого возраста в этом заведении. Сотрудники полиции приезжали, она отказалась писать заявление, так как был интерес договориться на месте и получить финансовую компенсацию. Задерживать его охрана не уполномочена. Никто не оправдывает действия человека, нанесшего побои. Но хочется прояснить ситуацию, потому что девушка выставляет все совсем в ином свете, – поделился своим мнением в интернете подписчик одного из пабликов, якобы осведомленный о ситуации. Он же обнародовал видео. Но в отличие от пострадавшей, подобное заявление источник сделал анонимно.

Представители ресторана, где случилась потасовка, в свою очередь отмечают, что в заведении обеспечена дополнительная безопасность для гостей, а девушке было оказано максимальное содействие. По словам администрации, для пострадавшей оперативно вызвали полицию, но писать заявление на тот момент она отказалась, сославшись на собственные интересы.

Заявление все же было написано позже. Травмы у посетительницы оказались серьезные. Девушка в итоге попала в больницу. Сейчас расследованием инцидента занимается полиция.

Пострадавшей может понадобиться операция. Фото: из личного архива девушки

– Установлено, что у 24-летней жительницы города Владивостока, произошел конфликт с мужчиной, в ходе которого он применил физическую силу. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Несмотря на споры в сети о том, кто стал зачинщиком конфликта, большинство пользователей не оправдывает поступок мужчины, который поднял руку на девушку.

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