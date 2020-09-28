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«Владивосток - невероятный источник вдохновения»: погружение в транс и магия виолончели от Яна Максина

Талантливый музыкант пообещал посвятить новую композицию дальневосточной столице
Кристина ГРИН
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Концерт Яна прошел во Владивостоке 27 сентября.

Концерт Яна прошел во Владивостоке 27 сентября.

Фото: Кристина ГРИН

Полумрак. Блистающая всеми гранями белоснежного люстра, увешанная хрусталем. И звуки струн, ласкающие слух сотней ценителей музыки. На сцене Приморской краевой филармонии Ян Максин – волшебник, околдовавший зрителей вместе с верной подругой – виолончелью. Инструмент, подобно сказочной палочке, вводил всех в транс, в другое измерение. В целый мир музыки, в которой нет границ стиля. В которой можно найти все, а главное – можно найти себя.

«ВЛЮБИЛСЯ В ВИОЛОНЧЕЛЬ»

27 сентября в Приморской краевой филармонии в рамках фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» с программой «Я вернусь к тебе птицей» выступил Ян Максин, талантливый виолончелист, исполняющий песни на 25 языках. Ян уже больше трех лет живет в Америке. Уехал в США еще школьником по обмену. Там он получил образование в консерватории и работу в симфоническом оркестре. С тех пор штаты – место, в котором он живет и по сей день.

Несколько лет назад Ян начал активно гастролировать по регионам России.Только за сентябрь этого года он отыграл 10 концертов. Теперь очередь дошла и до Владивостока, в котором Ян уже был в 2019.

Концерт сопровождался потрясающим видеорядом.

Концерт сопровождался потрясающим видеорядом.

Фото: Кристина ГРИН

- Владивосток уже стал невероятно сильным источником вдохновения. Специально приехал пораньше, чтобы посетить любимые места, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ян Максин. - Уже успел встретить закат на маяке. Владивосток – совершенно особенное место. Люди здесь отличаются даже энергетикой и менталитетом. Очень самобытный город. Я всегда сюда приезжаю с радостью, и для меня это экзотика в хорошем смысле этого слова.

К слову, жители Владивостока с нетерпением ждали приезда любимого музыканта, чтобы снова окунуться в атмосферу, но мало кто знает, что виолончель была далеко не всегда.

- Моими первыми инструментами были гитара и фортепьяно. Я на них играю, сколько себя помню. На виолончели - с 6 лет. С тех пор каждый день она у меня в руках, - говорит Ян. - Я еще маленьким мальчиком услышал ее то ли по радио, то ли на пластинке и моментально влюбился. Влюбился в звучание. Когда у меня спросили в музыкальной школе, на каком инструменте я хочу играть, у меня даже не было сомнений. Конечно, виолончель.

На концерте звучали песни на разных языках.

На концерте звучали песни на разных языках.

Фото: Кристина ГРИН

Музыкант признается, что всегда будет благодарен творчеству и виолончели за такое количество открывшихся дверей и за возможность узнавать разные культуры.

ПЕСНЯ НЕБА И ЗАПАХ МУЗЫКИ

Удивительно, но когда-то Яна чуть не уволокла любовь к небу. Он был настоящим летчиком и плыл по облакам, управляя самолетом. Авиация едва не поглотила его, но в какой-то момент музыка начала доминировать над авиацией.

Виолончель околдовала слушателей.

Виолончель околдовала слушателей.

Фото: Кристина ГРИН

- Музыка есть и у неба, и у облаков, только она у каждого своя. Может быть, авиация – это как раз то, чего не хватает в музыке и наоборот. Но общее между ними однозначно есть. В моих авторских песнях очень много о небе, о полете, о звездах и об облаках, - рассказывает музыкант. - Это все для меня явный источник творчества. Даже когда я не за рулем, а сижу на пассажирском кресле, вдохновляюсь на создание чего-то нового.

Любопытно, что, по мнению Яна, музыка и запахи - это две вещи, которые идут мимо сознания. Это то, что попадает сразу в подсознание и пускает там корни.

- Например, какой-то знакомый аромат способен нас унести в прошлое и дать возможность почувствовать все то, что мы чувствовали тогда. Тоже самое происходит и с музыкой, - говорит Ян. - Такой часто случается, когда я выступаю в домах престарелых. Когда я начинаю играть музыку со времен их юности, они начинают плакать. Они благодарят меня и говорят, что музыка помогла им вернуться в то состояние, когда они были счастливы.

Музыкант признается, что ему часто пишут, слушатели и рассказывают свои истории. Истории о том, как творчество Яна помогло им вырваться из тяжелой ситуации.

Инструмент в руках музыканта был волшебной палочкой.

Инструмент в руках музыканта был волшебной палочкой.

Фото: Кристина ГРИН

«МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ»

Сам Ян играет и исполняет музыку самых разных стилей, поэтому намеренно не относит свое творчество к какому-то определенному направлению. Там есть и джаз, и классика, и этно, и блюз. Колорит впечатляет, и было бы сложно сковать это в какие-то границы. Сам Максин утверждает, что единственный стиль, к которому он готов приписать свое творчество – это музыка для души.

Слушатели парили в трансе, погруженные в другое измерение.

Слушатели парили в трансе, погруженные в другое измерение.

Фото: Кристина ГРИН

Одним из самых интересных течения стало игра на виолончели этномузыки. Владивостокцы по достоинству оценили не избитые мотивы и волшебное звучание инструмента.

Ян пообещал посвятить композицию Владивостоку.

Ян пообещал посвятить композицию Владивостоку.

Фото: Кристина ГРИН

- Есть определенные группы народностей, которые мне ближе и от которых я заряжаюсь вдохновением на создание этнопесен. Сильно проникся музыкой тюрко-монгольской. Очень много там объездил и познакомился с местными музыкантами из Бурятии и Тывы. Эта музыка очень связана с духовностью народа, - говорит Ян. - Это центр их духовности. Она является и исцеляющей и погружающей в транс, который помогает оказаться в другом пространстве и мире. Мне очень близка арабская и балканская культуры. Для меня это чуть ли не ключ к общему генетическом коду музыки.

Завершился концерт встречей музыканта со зрителями.

Завершился концерт встречей музыканта со зрителями.

Фото: Кристина ГРИН

Сам музыкант признается, что получает удовольствие, играя разные направления. Этому всегда способствуют талантливые коллеги, которые дополняют звук виолончели клавишами и ударными.

Кайф получили и слушатели, которые пришли на концерт и потом еще долго беседовали с музыкантом после его выступления. Многие из них видели Яна еще в прошлом году и пришли во второй раз, чтобы снова попасть в транс и окунуться в удивительный мир парящей музыки.

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