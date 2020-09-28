Рожденные во время эпидемии: 16 жительниц Приморья с COVID-19 стали мамочками

В Приморье у 16 рожениц с COVID-19 родились здоровые детки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на все сферы жизнедеятельности, не стало исключением и здравоохранение в Приморье. Медикам приходится находиться в специализированных костюмах практически сутками, да и трудиться при этом вдвойне усиленно, чтобы остановить распространение опасного заболевания. А, когда речь идет не только о здоровье взрослых пациентов, но и жизни самых маленьких приморцев, которые толкько должны появиться на свет, зона ответственности увеличивается в разы.

С начала эпидемии специалисты Владивостокского роддома №1 приняли 111 родов. Медицинское учреждение стало единственным в крае по оказанию помощи роженицам с коронавирусом или подозрением на него. Естественно, постановка диагноза – дело не ежеминутное, а ждать результаты анализов зачастую времени просто нет, поэтому врачам приходится подходить к процессу родоразрешения с особой осторожностью. Так, у 95 пациенток, поступивших в роддом, оказалось ОРВИ, а вот у 16 мамочек подтвердился COVID-19. Благодаря профессионализму медицинского персонала, на свет появились 7 девочек и 9 мальчиков. Все малыши здоровы.

Сотрудники соблюдают строжайшие меры предосторожности в работе с особенными пациентками.

– Работа в «красной зоне» крайне тяжелая. В специальных костюмах мы проводим по восемь часов в день без перерывов и отдыха. В наиболее пиковые периоды работаем бригадами. Во время эпидемии ни один из наших докторов или сотрудников персонала не заразился. Ни одного пациента мы не потеряли, – поделилась исполняющая обязанности заведующей роддомом №1 Светлана Сагайдачная.

При этом специалисты отмечают, что среди зараженных рожениц были и тяжелые случаи со сложной акушерской патологией. Некоторым требовалось круглосуточное наблюдение.

– Возле них постоянно дежурили бригады – два анестезиолога-реаниматолога, два акушера-гинеколога и средний медицинский персонал, – отметила врач 1-й категории, заместитель по медицинской части, Елена Кравченко.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Чтобы предотвратить темпы роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией жителям края необходимо соблюдать санитарные нормы, «социальную дистанцию» и носить маски.

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