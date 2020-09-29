Новая жизнь – новая квартира!

Анна Филатова стала обладательницей однокомнатной квартиры на улице Чугаева. Фото: пресс-служба Администрации Владивостока

Во Владивостоке молодые люди, которые волею судеб были отнесены к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, продолжают получать от государства социальную поддержку. Накануне ключи от новых благоустроенных квартир получили трое жителей краевой столицы. Новая квартира по достижении совершеннолетия – это та самая форма поддержки, предусмотренная федеральным законом, а деньги на приобретенную городскими властями недвижимость выделяются напрямую из краевого бюджета.

Анна Филатова, Данил Сидоров и Роман Переверзин – имена трех счастливчиков, которые получили в свое распоряжение новое жилье. Ключи от благоустроенных квартир и небольшие подарки счастливчикам вручили глава города Олег Гуменюк и депутат думы Владивостока Людмила Таран.

- Уверен, этим событием начинается новый этап вашей жизни, - обратился к новоселам Олег Гуменюк. – Здорово, когда в таком юном возрасте тебя не беспокоит квартирный вопрос. Это значит, что ты можешь спокойно учиться или работать, строить семейные отношения. Желаю вам много счастливых минут в ваших новых квартирах и очень надеюсь, что свое будущее вы видите во Владивостоке.

Юрий Сидоров и Роман Переверзин - счастливые обладатели двухкомнатных квартир. Фото: пресс-служба Администрации Владивостока

Ребята рассказали главе города о своих квартирах и том, когда намерены туда переехать. Оказалось, что парни стали обладателями двухкомнатных квартир, Анна Филатова – однокомнатной на улице Чугаева. Данил Сидоров будет проживать на улице Грибоедова, а Роман Переверзин - Адмирала Угрюмова. Все дома ребят находятся в районах с развитой инфраструктурой, в квартирах сделан ремонт и есть необходимая сантехника.

- Это было важным условием при проведении электронных аукционов на приобретение жилья детям-сиротам – чтобы в квартирах сразу можно было жить без проведения каких-либо ремонтных работ, – говорит глава города. – И это политику мы продолжим в дальнейшем.

Завершилась торжественная церемония совместным фотоснимком на память.

Напомним, схема обеспечения жильем детей-сирот в Приморье была упрощена в 2018 году. С 1 января 2019 года полномочия по закупке квартир были переданы на уровень муниципалитетов. Благодаря этому очередь на получение квартир стала двигаться быстрее, а дети-сироты во Владивостоке стали гораздо чаще получать новые квартиры. Так, по результатам проведенных администрацией города электронных аукционов в этом году заключено 17 муниципальных контрактов на приобретение жилья детям-сиротам на общую сумму 70 422 546,35 рублей. 15 квартир уже приняты в муниципальную собственность, две находятся на стадии приемки. Квартиры передаются детям-сиротам по договору социального найма сроком на пять лет. По истечении этого времени жилье становятся их собственностью.