«Аж в глазах заискрило»: крановщик оставил без света сотни жителей Владивостока и сбежал

Несанкционированные работы стали причиной коммунальной аварии Фото: Милана СОКОЛ

Авария на стройке напротив дома №104 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке стала причиной массового отключения электричества. ЧП случилось из-за нарушения техники безопасности во время работ, которые под покровом темноты велись в охранных зонах ЛЭП. Как оказалось, еще и без согласования с сетевой организацией. Дело в том, что крановщик слишком близко придвинул стрелу к проводам, поэтому произошло короткое замыкание. Не желая отвечать за содеянное, трудяга попросту сбежал.

Стрела крана максимально приблизилась к проводам Фото: Милана СОКОЛ

– Услышали мощный хлопок, думали что-то взорвалось. Когда подбежали к окну, аж в глазах заискрило. Сработали сигнализации на многих машинах, а во дворе вырубились фонари, начался коллапс. В нашей строчке домов – с 94 по 104, свет остался только в двух. В соседнем доме вообще мужчина в лифте застрял, – рассказали корреспонденту очевидцы.

В кромешной темноте машины с трудом могли разъехаться в запаркованных дворах

Как оказалось, из-за замыкания без света осталась внушительная часть Ленинского района. Электроснабжения точечно лишились жители 80 домов на Красного Знамени, Шилкинской, Толстого, Народном проспекте, Тунгусской и ряде других близлежащих улиц.

Оперативно на место происшествия прибыли специалисты ДРСК, однако рабочие успели «свернуть удочки» еще быстрее. Крановщика и бригадира попросту не оказалось на стройке. Энергетики вызвали полицию.

– Крановщик приблизил стрелу на недопустимое расстояние. При осмотре на кране были обнаружены следы короткого замыкания. Восстановить электроснабжение потребителей удалось в течение получаса, – прокомментировала официальный представитель ДРСК.

По словам специалиста, нередки случаи, когда в подобных ситуациях виновник попросту погибает. В этот раз обошлось без трагедии. Теперь в нарушении при работе в охранной зоне ЛЭП будет разбираться полиция.

Рабочие попросту сбежали. Фото: пресс-служба ДРСК

Стоит отметить, что ЧП на стройке, где возводят многофункциональный центр, происходят не впервой. Несколько месяцев назад кран и вовсе перевернулся. Стрела снесла фонарь и рухнула на проезжую часть, лишь по счастливой случайности никого не убило. В самом начале строительства застройщик незаконно вырубил 300 деревьев и самовольно расширил границы участка, в дело пришлось вмешаться ответственным инстанциям. В прошлом году строители выкопали траншею для спуска воды, глина вперемешку с землей хлынула на дорогу и тротуар, подрядчику выписали штраф. Привлекала внимание надзорных органов и строительная техника, которая выезжала на общую дорогу в грязи, разнося песок и щебень.

В начале осени стало известно, что застройщик хочет значительно увеличить высоту здания. Вместо 9-этажного центра вырастет 24-этажная махина, которая перекроет вид жильцам близлежащих домов. По вопросу увеличения этажности были назначены общественные слушания, которые прошли в режиме онлайн. Однако, как уверяют жители микрорайона, их мнения попросту не учли. Из 100 отправленных заявлений не приняли ни одного. Выяснилось, что участки общественно-делового центра окружает «серая зона» – дороги, а право голоса имеют только собственники смежных территорий, к которым жильцы попросту не относятся.

Во Владивостоке на стройке перевернулся кран и рухнул на дорогу

Именно на этом участке хотят построить 26 этажей нежилого здания (фото)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14