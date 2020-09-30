С удвоенной скоростью: на ремонт Некрасовского путепровода выделена дополнительная техника

Главную транспортную артерию города должны заасфальтировать до 15 октября. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Подрядная организация «Автобан-ДВ» ускорит темпы и оптимизирует работы по ремонту одной из главных городских магистралей – Некрасовского путепровода. Для этого на объекте будет задействовано в два раза больше спецтехники, нежели ранее. План и обозначенные прежде сроки неизменны: асфальтирование проезжей части мостового перехода должно завершиться к 15 октября.

- Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения. Но, к сожалению, полностью избежать дорожных заторов не представляется возможным. Это связано с технологической последовательностью работ: после снятия старого покрытия проводится обработка бетонных конструкций путепровода специальными составами, которые набирают прочность в течение 48 часов. В это время укладка асфальта не допускается. Поэтому днем работы приостанавливаются, – рассказали в управлении дорог и благоустройства.

Действительно, фронт работ у подрядной организации велик. Накануне на объекте работали шесть самосвалов, три экскаватора и одна самоходная дорожная фреза. Бригады успели демонтировать порядка 700 квадратных метров поврежденного асфальта и разобрать 200 метров бетонного покрытия предохранительной полосы. Весь бетон при этом еще и нужно было вывезти с участка.

Днем рабочие формируют цоколи под барьерное ограждение и зачищают бетонные поверхности. Эти работы не связаны с работой тяжелой строительной техники.

Сразу после того, как на объекте появится дополнительная техника, работа пойдет быстрее. После асфальтирования проезжей части рабочие начнут бетонировать краевые полосы и монтировать барьерное ограждение.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал поручение исправить ситуацию на Некрасовском путепроводе – вывести на ремонт больше людей и техники, а также усилить контроль за исполнением графика работ.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Кстати

Во время ремонтных работ Некрасовского путепровода автомобилистам Владивостока предлагают воспользоваться объездной дорогой Нефтеветка – Кунгасный. Движение по ней реверсивное и зависит от времени суток.

Так, с 6.00 до 16.00 движение по объездной открыто от проспекта 100-летия Владивостока в сторону центра города. Во второй половине дня – с 16.00 до 6.00 часов утра – движение будет открыто по направлению от мыса Кунгасный к улице Нефтеветка с дальнейшим выездом на проспект 100-летия Владивостока.