Приморцы озадачены: голодных северокорейских рыбаков, запертых на судне, дразнят шашлыком?

После того, как судно выбросило на берег, члены экипажа фактически оказались заложниками ситуации. Фото: Наталья Ларкина

Жители Приморского края переживают, что их сограждане дразнят голодных рыбаков из Северной Кореи, которые заперты на арестованном судне. Ранее иностранный корабль сорвало с якоря и выкинуло на берег в Находке. Корреспондент «КП – Владивосток» разобрался в случившемся.

В начале сентября тайфун «Майсак» сорвал судно Северной Кореи с рыбаками с якоря и выбросил его на берег в Находке. Это один из кораблей, которые в сентябре-октябре прошлого года были арестованы сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморью за незаконный заход в морское пространство России и браконьерство. Кроме того, тогда экипаж одной из шхун напал на членов осмотровой группы пограничного корабля. Пострадали четверо военнослужащих.

Находящихся сейчас на борту судна моряков, по словам приморцев, дразнят другие жители края шашлыками.

«На борту находится экипаж, человек семь вроде, люди приезжают и жарят шашлыки рядом с ними. Выйти экипаж не может, их охраняют пограничники», - написал один из пользователей соцсети Instagram.

Как рассказал собственный источник в пограничной службе, все не так плохо, как говорят в интернете. Да, иностранцы не могут спуститься на берег, однако у них есть электричество и продукты питания. Поэтому, подчеркнул собеседник, не стоит беспокоится за состояние моряков.

При этом рядом находятся пограничники.

«Их жизни ничего не угрожает, там ведется охрана», - добавил источник.

Экипаж и само судно должны будут отправиться на родину. Но сначала северокорейским рыбакам нужно дождаться, когда будет принято решение по капитану шхуны.