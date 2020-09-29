Почти 9 тысяч учителей Приморья с 1 сентября стали получать федеральную доплату за классное руководство

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Почти 9 тысяч педагогических работников Приморского края с 1 сентября 2020 года начали получать федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей за выполнение функций классного руководителя. На это из федерального бюджета выделили почти 387 млн рублей до конца года.

Как сообщили в краевом министерстве образования, 387 млн рублей предназначены для выплат в течение четырех месяцев текущего учебного года. А в 2021 году из федерального бюджета Приморью на эти цели направят еще более 1 млрд рублей.

- С учетом начисления районного коэффициента выплаты для сотрудников образовательных учреждений в Приморье составляют от 7,5 до 9 тысяч рублей, - прокомментировала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Напомним, о необходимости ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерации ранее сообщил президент России Владимир Путин. На ближайшие три года в бюджете страны на это предусмотрено по 75 млрд рублей ежегодно. 23 сентября в рамках встречи с Советом Федерации глава государства подчеркнул важность соблюдения данной меры господдержки.

- Прошу Совет Федерации, Министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов. Никакие срывы здесь недопустимы. Всё должно быть сделано в срок, - сказал в своем послании глава государства.

При этом Путин сделал акцент на том, что все прежние региональные выплаты учителям должны быть сохранены, а федеральная доплата за классное руководство должна проходить в зарплатной ведомости отдельной строкой.

Кроме того, решением кадровой проблемы в школах приморской глубинки стала в этом году федеральная программа «Земский учитель», инициированная президентом РФ Владимиром Путином. Педагоги участвуют в ней на конкурсной основе, обязуясь отработать на селе не менее 5 лет и получая от государства стимулирующую выплату в 2 млн рублей. Квота для Приморья на программу «Земский учитель» составила в этом году 27 специалистов. Наиболее востребованы в сельских школах вакансии учителя истории и обществознания.

В первом конкурсном отборе приняли участие более 900 учителей, желающих приехать в сельские школы Приморья из разных регионов — в том числе, из Якутии, Хабаровского края, Ростовской, Смоленской, Иркутской и Амурской областей, а также из Забайкалья, Удмуртии, Мордовии и других регионов. С теми, кто прошел конкурсный отбор, уже заключены трудовые договоры. Сейчас учителя распределены на работу по регионам края - Анучинский, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский и Тернейский муниципальные округа, а также Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Пожарский, Спасский, Хасанский и Черниговский районы.