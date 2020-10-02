Безопасность и качество по национальному проекту

Во Владивостоке продолжается комплексный ремонт городских улиц по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На пяти улицах уже завершены основные работы, и вот-вот закончат ремонт еще на двух объектах.

Жители краевой столицы уже успели оценить качество выполненного ремонта. Но пока еще не везде все работы завершены на 100%. Подрядным организациям остается смонтировать дорожное ограждение, установить новые дорожные знаки, остановочные павильоны и нанести разметку на асфальт. Все эти работы должны быть выполнены в срок, а после завершения еще предстоит этап приемки объекта.

Улица Каплунова

Ремонт улицы Каплунова идет на участке от Спиридонова до Невельского. Площадь работ – почти 17,5 тысячи квадратных метров дороги и около 4 тысяч – тротуара, в том числе с использованием тактильной плитки.

Улица Успенского

Ремонт улицы Успенского разбит на два участка. Первый – от дома № 77 до № 100. Здесь проведено асфальтирование на дороге площадью порядка 2,7 тысячи квадратных метров и на тротуарах площадью 1,3 тысячи квадратов.

Улица Монтажная

Ремонтные работы на этом объекте проводились на участке от Борисенко, 54а до дома № 98.

Улица Сабанеева

Новая дорога и тротуары появились здесь на участке от пересечения с улицей Луговая до дома № 22 по Сабанеева.

Улица Крыгина

Ремонт здесь провели на участке от дома № 12 до дома № 111. Новое покрытие появилось на 28,6 тысячи квадратных метров дороги, сделаны новые тротуары общей площадью более 4 тысяч квадратных метров.

Ещё два объекта по инициативе главы Владивостока Олега Гуменюка дополнительно включили в программу на этот год – это улица Казанская и второй участок улицы Успенского от дома № 77 до пересечения с Маковского.

Так, на улице Казанской проведены подготовительные работы. Подрядчику осталось лишь уложить верхний слой асфальта. Он будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кстати

В этом году требования к подрядчикам по ремонту дорог ужесточены: им устанавливают сроки каждого вида работ, за неисполнение ждут расторжения контрактов, штрафы, а компании, не выполняющие свои обязательства, планируют отстранять от работ, внося в списки недобросовестных поставщиков.