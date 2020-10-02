«Женщине нельзя запретить соблазн»: Александр Васильев рассказал о моде, красоте и истории

Александр Васильев привез во Владивосток уникальную коллекцию нарядов Фото: Милана СОКОЛ

Театральный художник, искусствовед, коллекционер и телеведущий Александр Васильев, известный многим по шоу «Модный приговор», приехал во Владивосток. Знаменитый коллекционер решил порадовать приморцев новой выставкой, которая стала уже пятой по счету в городе у моря. В этот раз местные жители смогут насладиться изысканными нарядами в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Во время рабочего визита маэстро моды подробно рассказал не только об экспозиции, но и порассуждал на тему современной моды, а также провел небольшой экскурс для журналистов в историю.

– Новый проект, посвященный моде Серебряного века, поразит вас несколькими десятками уникальных нарядов конца XIX начала XX века, ручной работой известных кутюрье и прекрасных портних. Некоторые из них принадлежали именитым женщинам. Выставка оформлена очень изящно, вещи в прекрасном состоянии, вы сами будите поражены. А экспонирование на специальных манекенах позволяет показать всю грацию и красоту моды того времени, эти застывшие шедевры декоративно-прикладного искусства той ушедшей от нас эпохи, с которой нас разделяет более столетия. Это памятники материальной культуры нашей цивилизации, – отметил искусствовед.

Общение с журналистами прошло в приятной обстановке пресс-завтрака Фото: Милана СОКОЛ

По словам Александра Васильева, девушки того времени были гораздо миниатюрнее. Большую роль в формировании фигуры играла не только одежда и обувь (узкие башмачки или утягивающие корсеты), но и стиль жизнь, занятия барышень. Объем талии у манекенов, специально привезенных для выставки – 55 сантиметров, они повторяют параметры женщин тех времен. Кстати, размер ножки у среднестатистической дамы из прошлого – 34-35. По мнению эксперта, в настоящее время девушки несколько крупнее. Обусловлено это активными занятиями спорта и широкой обувью, которая, как выразился коллекционер – развращает ногу.

По деталям одежды и аксессуарам, собранным в коллекцию Васильевым, можно отследить целую эпоху.

– Выставка также много рассказывает о женской эмансипации. Эта была эпоха, связанная с одним очень важным, в том числе для мира моды медицинским изобретением – рентгеновским аппаратом. Когда доктора сделали свой первый снимок, на нем была женщина в корсете. Снимок произвел эффект разорвавшейся бомбы. Женщины очень были недовольны местоположением печенки и селезенки. Им захотелось дышать полной грудью, они увидели насколько они сжаты и как повреждены их внутренние органы. Сторонницы женской эмансипации, суфражистки, которые боролись не только за раскрепощение тела, но и ума женщин, которые пытались добиться свободы в правах, безусловно отражены в выставке, – поделился метр моды.

Александр Александрович рассказал, как с изменением условий жизни, менялся и гардероб милых дам. При этом искусствовед отметил, что несмотря на возможные запреты со стороны мужей или властей, женщины во все времена старались принарядиться.

– Женщине нельзя запретить соблазн, слабый пол создан для этого. Мужчины всегда будут смотреть на женщин, как одетых, так и полуодетых. Какой бы указ не издали, женщины всегда будут красить ресницы, губы, завивать волосы, – констатировал российский историк моды.

Отслеживая современные тенденции, Васильев отметил, что на смену изящным платьям и элегантным костюмам пришли безразмерные вещи, которые носят и женщины, и мужчины. Специалист уверены, что узкие туфли на каблучке скоро станут эксклюзивом, да и надеть те же лодочки нынешнее поколение вряд ли захочет, а, что еще печальнее – не сможет. На смену ножкам Золушек приходят более внушительные и широкие ступни, сформированные в кедах.

Увидеть роскошь ушедшей эпохи все желающие смогут в музее имени Арсеньева на улице Светланской. Экспозиция пробудет во Владивостоке ориентировочно 2 месяца. Точную дату закрытия выставки музей еще не определил.

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