Исключение РРПК из ассоциации обернулось для минтайщиков судебным иском

Спор между Ассоциацией добытчиков минтая и Русской Рыбопромышленной Компанией будут рассматривать в арбитражном суде Приморского края.

Противостояние Русской Рыбопромышленной компании (РРПК) и Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) выходит на новый уровень. Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрел обращение ассоциации и предложил обоим сторонам решить все проблемы в суде. О противостоянии с Ассоциацией добытчиков минтая, своем видении реформы рыбной отрасли в интервью "Коммерсанту" рассказал советник генерального директора Русской Рыбопромышленной Компании по стратегии Савелий Карпухин.

— Почему компания подала иск к АДМ и что планируете предпринять дальше?

— Мы считаем наше исключение неправомерным. Коллеги, которые проголосовали за наше исключение, ссылались на норму устава (АДМ.— “Ъ”). Якобы наши действия причиняют ущерб другим членам ассоциации. Но нашим действием было только направленное письмо в адрес главы правительства. Очевидно, что само по себе письмо причинить ущерб не может. Мы не орган исполнительной власти, не можем принимать никакие решения по изменению законодательства. Мы лишь изложили наше видение дальнейшей реформы. Поэтому ущерб — это такой, на наш взгляд, надуманный повод. Мы также готовим жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

— Кто-то из членов АДМ не стал голосовать за ваше исключение?

— Была одна группа компаний, которая воздержалась от голосования,— это ГК «Норебо» (Виталия Орлова.— “Ъ”), второй крупнейший инвестор в отрасли.

— Если говорить про обращение в правительство по реформе, как считаете, почему со стороны выглядит так, что вся или большая часть отрасли настроена против?

— Наверное, правильнее спросить это большинство. Мое мнение — это компании, которые не готовы к инвестициям в будущее. Они привыкли эксплуатировать ресурс так, как они эксплуатировали его 20 лет, извлекая сиюминутную прибыль. А то, что предлагает РРПК, требует существенных инвестиций, это вызов. Это реализация крупных судостроительных проектов на территории России, это требует привлечения заемного капитала. Инвестиции в рыбной отрасли окупаются восемь—десять лет, это игра вдолгую. Не все инвесторы в рыбной отрасли готовы на вложения в такое отдаленное будущее.

Напомним, ранее РРПК обратилась с письмом к председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором было изложено видение компании по поводу дальнейшего хода реформы рыбной отрасли России. В ассоциации добытчиков минтая посчитали, что компания не обсудила эти предложения с минтайщиками и, тем самым, нарушила устав ассоциации. В свою очередь АДМ посчитала, что в случае принятия предложений РРПК пострадает сам рынок минтая. Савелий Карпухин прокомментировал, на какой стадии сейчас находится рассмотрение этого обращения.

— Ответ от правительства пока не получили?

— В адрес РРПК ответа не поступало. Но из СМИ вы видим отзывы различных органов власти. Отрицательный — от Росрыболовства, смешанный — от Минсельхоза, как минимум частично положительный — от Минвостокразвития. Наши же коллеги ссылаются только на тех, кто против. Насколько мне известно, одно из наших предложений — флот, построенный в России, как условие доступа к квоте после 2034 года — поддержал председатель правительства. Это нашло отражение в нацпрограмме социально-экономического развития Дальнего Востока.

— Как оцениваете шансы на прохождение предложения?

— Мне тяжело оценивать. Мы считаем, что правда на нашей стороне, что бонусы для государства очевидны. И мы видим своей миссией всем об этом рассказать, аргументированно, дальше решение будет за правительством.