Скачивать фильмы за секунды: МТС запустила во Владивостоке сеть 5G

МТС запустила в ДВФУ сеть нового поколения

Экспериментальную сеть нового пятого поколения запустила компания МТС в «Точке кипения» в ДВФУ 2 октября. С этой даты все, кто имеет доступ к закрытой сети 5G, смогут разрабатывать и запускать различные проекты, которые приведут Приморский край в «светлое цифровое будущее». Корреспондент «КП – Владивосток» узнал, кто первым воспользуется новыми технологиями.

Официальным запуском первой на территории Дальнего Востока и Сибири новой сети 5G руководили вице-президент по региональному развитию МТС Игорь Егоров и проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов. Они нажали на символичную кнопку включения и рассказали, какие возможности подарит пилотная зона. Стоит отметить, что в настоящее время 5G в Приморье работает только в корпусе А на территории кампуса с оборудованием Huawei в диапазоне 4,9 ГГц.

Игорь Егоров - вице-президент по региональному развитию МТС

По словам главы компании, развитие и улучшение жизни общества возможно только с сетями нового поколения.

- «Мы с вами много говорим о телемедицине, безопасности на дорогах, системе беспилотного транспорта и дронах – это всё возможно только в сетях пятого поколения, - рассказал Игорь Егоров. – Я бы сравнил это с запуском мобильного интернета. У нас был большой прорыв с получением того контента и тех сервисов, которые стали возможны с мобильным интернетом. Вот точно так же и здесь. Промышленная автоматизация, улучшение качества жизни людей теперь возможно только в сетях пятого поколения».

Как заметил Дмитрий Земцов, запуск пилотной зоны подарит большие возможности студентам и сотрудникам университета. Технологии 5G будут использоваться в научно-исследовательских целях, поможет учёным реализовать самые амбициозные и масштабные проекты.

Проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов

- «Мы считаем, что открытие такой точки, которая позволит наработать практику в технологиях и компетенциях в области связи пятого поколения, для нашего вуза и России большой рывок вперёд. Он уберёт технологические барьеры», - сказал Земцов.

- «Мы создаём такой фрагмент сети, в котором с одной стороны университет силами своих студентов, научных сотрудников, учёных может реализовывать те или иные решения и тестировать их. С другой стороны мы приглашаем сообщество креативных и инновационных людей в рамках своих стартапов и бизнесов посмотреть на свои продукты в сетях пятого поколения», - добавил Егоров.

Он заметил, что «это не разовое событие», и МТС не собирается «завтра выключить сеть».

- «Это постоянно действующий объект», - подчеркнул директор по развитию компании.

И, определённо, новая сеть позволит развиваться всему Приморскому краю и предприятиям на его территории.

- «Представьте любой завод, который разворачивает новую линию. Это надо провести новые каналы связи и большую инфраструктуру. А 5G позволяет модернизировать линию за часы, потому что это беспроводные технологии, которые позволяют обеспечить скорости на уровне выше гигабита с задержками меньше десяти миллисекунд, - сказал Игорь Егоров. – Я уверен, это будет связано с новым заводом “Звезда”. Это будут частные сети пятого поколения, которые имеют совершенно другой уровень информационной безопасности для заказчика, когда весь трафик замыкается внутри контура и позволяет управлять производством».

Теперь все, кто имеет доступ к закрытой сети 5G, смогут разрабатывать и создавать различные проекты

Вице-президент по региональному развитию МТС напомнил, что работа по внедрению сети нового поколения началась ещё на Восточном экономическом форуме в 2019 году. И в настоящее время для компании приоритетом является создание цифровой модели Приморья. Уже сейчас ведётся оптимизация туристических потоков, что для Владивостока, как для «центра притяжения туристов на Дальнем Востоке», это имеет большое социальное и экономическое значение.

После подписания официальных документов и обмена рукопожатиями, было запущено тестирование скорости сети 5G.

- «Это высокие скорости передачи данных! Это совершенно другая ёмкость сети, которая будет позволять тысячам устройств находиться в одном секторе базовой станции. И, конечно, это другие критерии безопасности», - пояснил Егоров.

Скорость загрузки данных поражает: 1298 мегабит в секунду – и это примерно в 30 раз быстрее, чем у LTE.

- «Такие скорости позволяют вам скачивать фильмы за секунды», - эмоционально заверил Игорь Егоров.

Для демонстрации возможностей компания ВГТРК провела первую в России телетрансляцию в сети 5G. Оператор с камерой в руках и рюкзаком за спиной передавал картинку с происходящим на подписании соглашения, используя новый модем.

- «В этом рюкзаке одновременно используется шесть SIM-карт четвёртого поколения. Этого хватало, чтобы передавать видео стандарта full HD с задержкой 1,5 секунды, - рассказал оператор. – Сейчас мы передавали с задержкой 1,2 секунды при одной SIM-карте 5G. И не full HD, а 4k».

Когда же эта технология попадёт «в массы», Игорь Егоров прогнозировать не хочет. Однако он надеется, что уже в 2021 году этот вопрос будет решён, так как Россия отстала от мира.

- «Если посмотрите на мир, то увидите, что мы уже отстали. Если смотреть на наших соседей по Дальнему Востоку, например, Корею, то можно заметить, что у них проникновение абонентов 5G очень высокое. Я надеюсь, что в 21-м году решение будет принято», - сказал представитель МТС.

В конце июля 2020 года МТС первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в стандарте 5G в диапазоне 24,25-24.65 ГГц в 83 субъектах федерации. В ближайшее время МТС представит на рынок решения для промышленных предприятий с использованием сетей пятого поколения. Далее на основе 5G сети в регионе будут внедряться инновационные решения и сервисы в различных областях: от ЖКХ, транспорта и промышленности до сферы образования и туризма.