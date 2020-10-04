Первый снег? На Приморье обрушатся дожди с порывистым ветром и заряды снега

Синоптики прогнозируют снег в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

Выглянувшее с утра в воскресенье солнышко обманчиво настраивает приморцев на теплый выходной, однако синоптики уверяют, что погода скоро испортится. При этом помимо дождей с порывистым ветром очередной циклон принесет в край и первый снег. По прогнозам специалистов «Примпогоды», в ближайшие сутки заряды снега не исключены в горных районах, особенно на перевалах. Так что автомобилистам стоит заранее продумать маршрут.

4 октября погоду в крае определяют фронтальные разделы циклона. Температурный фон понизится на 1-3 градуса. На большей территории края пройдут дожди различной интенсивности. Наиболее сильные осадки ожидаются ближе к вечеру в южной половине Приморья.

Во Владивостоке дождь прогнозируется во второй половине дня, при этом осадки усилятся к вечеру. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды с вероятностью 80%. В городе будет дуть ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, во второй половине сильный. Воздух прогреется до +13...+15°C.

Не обойдется без дождя и в Уссурийске. Осадки также ожидаются после обеда с усилением к вечеру. Ветер юго-запаный, южный умеренный до сильного, утром слабый. Столбики термометров поднимутся до +15...+17°C.

В Находке дождь тоже прогнозируется во второй половине дня. Осадки усилится к вечеру. При южном, юго-восточном умеренном ветре температура воздуха составит +15...+17°C.

По прогнозам специалистов, осадки продолжатся и в понедельник. Сильный дождь ожидается предстоящей ночью в отдельных районах края.

– В нижней тропосфере с северными потоками придет холодная воздушная масса. Осадки в основном пройдут в виде дождя, но в горных районах, особенно на перевалах, не исключены заряды снега. Усилится северный ветер, – отметили специалисты портала «Примпогода».

На большей территории края сохраниться положительная температура, +1...+9 °С, но местами столбики термометров могут опуститься ниже нулевой отметки. 5 октября осадки постепенно пойдут на убыль.

Из-за ожидающегося ухудшения погоды в Приморье, специалисты МЧС рекомендуют воздержаться от выхода в море и отдыха на побережье. Порывы ветра местами достигнут 25 метров в секунду.