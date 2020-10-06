«Неизвестные мировой науке»: ученые нашли останки древних зайцеобразных в Приморье и открыли новый вид

Пищухи – млекопитающие из отряда зайцеобразных. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В пещере национального парка «Земля леопарда» ученые нашли новый род и виды зайцеобразных. О них раньше не было известно даже мировой науке, поэтому важность и ценность события говорит сама за себя. Открытие сделали палеонтологи ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, которые обнаружили останки древних пищух. Специалистам даже удалось оценить их возраст – от 10 до 51 тысяч лет.

Как отмечают сотрудники «Земли леопарда», историческое событие случилось в пещере Сухая, что в нескольких километрах от села Барабаш. Там, в дальнем конце пещеры, протяженностью 21 метр, ученые нашли кости и зубы. После проведения лабораторных исследований стало ясно – найденное не относится ни к одному из видов пищух, известных науке.

Открыли вид в пещере Сухая, что в нескольких километрах от села Барабаш. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

- Все представители ископаемых родов пищух вымерли еще в начале плейстоцена (около миллиона лет назад). В связи с этим, наибольший интерес представляет даже не описание трех новых видов и нового эндемичного рода Пищуховых, а нахождение их в позднеплейстоценовых слоях пещерных отложений (126 тыс. лет назад – 11,7 тыс. лет назад), – рассказал профессор Михаил Тиунов, доктор биологических наук. – Находка также говорит о том, что палеогеографические и климатические условия юга Приморья в позднем плейстоцене позволяли не только существовать более продолжительное время целому ряду видов, вымерших на других территориях, но и, вероятно, способствовали видообразованию.

По особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба специалистам удалось установить видовую и родовую принадлежность останков. И именно этот зуб дал понять, что речь о ранее неизвестном и неизведанном наукой животном.

В пещере ученые нашли зубы и кости. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Кстати, стоит отметить, что это не первое открытие, сделанное на территории «Земли леопарда». Ранее сообщалось о новом виде гигантской белки-летяги и древнего носорога Мерка.

- Каждый год ученые делают все новые открытия на уникальной территории «Земли леопарда» – от находок животных древней фауны до впервые отмеченного в России водяного оленя. Помимо сотрудников большого научного штата, исследования на территориях «Земли леопарда» активно проводят представители других исследовательских учреждений из разных регионов и стран. Это позволяет осуществлять как прикладные, так и фундаментальные научные исследования, всесторонне изучая уникальную природу этих мест. Один из результатов такой работы – научные открытия, важность которых неоспорима, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

СПРАВКА «КП»

Пищухи (Ochotona) – млекопитающие из отряда зайцеобразных, близкие родственники обыкновенного зайца, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков. Другое название – сеноставки. В доисторические времена существовало более 15 родов обширного семейства пищуховые, но к нашему времени остался только единственный род Пищухи.