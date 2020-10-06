Национальная программа развития Дальнего Востока: Новые рабочие места и рост качества жизни быстрее, чем в среднем по России

На Дальнем Востоке появятся десятки тысяч новых рабочих мест, будут построены больницы, школы и детсады. Реконструкция ждет аэропорты и автомобильные магистрали. Уже в ближайшие четыре года на Дальнем Востоке все ключевые показатели качества жизни людей и показатели экономического развития должны расти быстрее, чем в среднем по России. А через 15 лет регион должен стать одним из самых передовых в стране. На это направлена программа развития Дальнего Востока до 2035 года, которую утвердил премьер Михаил Мишустин.

Теперь развитие Дальнего Востока стало приоритетом для всех министерств на федеральном уровне. Премьер поручил профильным министерствам и ведомствам держать работу над национальной программой под постоянным контролем.

Дальний Восток занимает 41% территории России, там живет 5,6% населения страны. Основные цели программы – ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей.

Реализовать программу планируется в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий.

Важно, что в создании программы приняли участие сами дальневосточники. От жителей региона поступило 16,5 тысяч различных предложений, лучшие из них вошли в программу развития.

Особый акцент в программе сделан на развитии социальной инфраструктуры – строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры. В результате реализации программы на Дальнем Востоке к 2035 году появятся 450 тысяч новых рабочих мест. Будет построено и реконструировано 1030 медицинских учреждений. Еще 1194 медучреждений ждет капитальный ремонт.

Изменения коснутся и школ: 167 школ будет построено, а 968 отремонтировано.

Комфортнее станет городская и транспортная среда. Объем жилищного строительства вырастет в 1,6 раза — до 3,3 миллионов квадратных метров в год. Благодаря этому будет расселено 1,7 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

Добираться на Дальний Восток станет проще. Во всех удаленных населенных пунктах должна быть обеспечена авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов). Также появятся новые железнодорожные и автомобильные магистрали.

Реконструкция также ждет пункты пропуска через границу. В каждом из 11 регионов Дальнего Востока будут созданы новые туристические объекты международного значения. Это поможет увеличить турпоток в регион.

Придет на Дальний Восток и цифровизация. К интернету подключат 6767 организаций, будут созданы 783 точки доступа для оказания услуг населению.