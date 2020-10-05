Во время драки в центре Владивостока девушка ударилась головой и потеряла сознание

На видео заметно, как девушка падает и ударяется головой об асфальт Фото: принтскрин видео.

В популярных пабликах и некоторых СМИ Приморья появилось видео с серьезной потасовкой в центре Владивостока. На кадрах заметно, как во время драки на улице возле кинотеатра «Океан» несколько человек были буквально нокаутированы. Среди пострадавших оказалась и девушка, которую после драки уносят на руках. Более того, в сети распространяется информация, что она позже скончалась в больнице. Однако на данный момент подтвердить эти данные сложно – ни в одну из экстренных служб до сих пор не поступили обращения ни от пострадавших, ни от свидетелей.

Судя по видеозаписи, драка произошла в ночь на 4 октября. На следующий день кадры с видеорегистратора оказались в интернете и сопровождалась шквалом негативных комментариев, в том числе и в адрес очевидцев, которые не попытались разнять дерущихся.

«Нужно сигналить бешено, привлечь внимание! Но не смотреть молча, это ужасно», «Девушке уже лежачей еще прописали кулаком по голове. Контрольный, чтобы добить. Он убил ее целенаправленно», – отмечают возмущенные приморцы.

Однако есть в этой истории есть несостыковки. В СУ СК России по Приморскому краю отметили, что до настоящего момента ни в полицию, ни в медицинские организации Приморья не поступало сообщений о подобном инциденте. Можно предположить, что травмы полученные девушкой, оказались не такими серьезными и конфликт, как говорится, замяли по-тихому. Но также не исключено, что запись – фейк. Возможно, что на Набережной проходили съемки социального ролика или кино. Более подробная информация появится позже, ответственные инстанции уже изучают кадры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14