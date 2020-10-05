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Общество

Специалисты скорой помощи Приморья рассказали об особенностях маршрутизации и работе в условиях эпидемии

Большинство пациентов относятся с пониманием к вынужденным задержкам
Милана СОКОЛ
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Медики рассказали об условиях работы в связи с пандемией

Медики рассказали об условиях работы в связи с пандемией

Фото: Милана СОКОЛ

Ни для кого не секрет, что в условиях пандемии на медиков ложится колоссальная нагрузка и ответственность. О том, как изменились условия работы, маршрутизация и особенности транспортировки, «КП» поговорила с главными героями этого времени – специалистами, которые работают на передовой линии в борьбе с коронавирусом.

Из-за перепрофилирования некоторых медучреждений края в госпитали по оказанию помощи больным с COVID, изменилась маршрутизация. Пациентов зачастую приходится вести не просто в соседнюю больницу, а в другой город. Распределение зависит от симптомов и тяжести заболеваний. Естественно, что при таком раскладе значительно увеличивается время в пути, а соответственно и ожидание самой кареты скорой.

– Ситуация с коронавирусом по-прежнему серьезная, нагрузка на врачей скорой помощи значительная. Время ожидания действительно увеличилось за счет маршрутизации пациентов с другой патологией. Дело в том, что инфекционные госпитали у нас находятся непосредственно в Находке, рядом и ездить далеко не нужно, а вот больных с другими заболеваниями возим в соседние населенные пункты. В ближайшее время на базе городской больницы должно открыться отделение для пациентов с острым мозговым крововобращением, соответственно для них время доставки уменьшится. Специалисты никому не отказывают в помощи, а задержки – это временные сложности, вызванные пандемией, – отметил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой помощи Находки Вячеслав Лунев.

Заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ ССМП Находки

Заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ ССМП Находки

С мнением коллеги согласилась врач-статист находкинской скорой Снежанна Сахаровская.

– В Находкинской городской больнице несколько зданий выделено именно под инфекционные госпитали, соответственно часть отделений закрыта. Поэтому изменилась маршрутизация и увеличилось время доставки. Больных с различными заболеваниями, в зависимости от состояния и симптомов, мы отвозим в Партизанск, во Владимиро-Александровское, в Углекаменск. В пик эпидемии транспортировали тяжелых пациентов во Владивосток, туда же госпитализировались дети. Также в приморскую столицу в специализированный роддом перевозим будущих мамочек, у которых есть подозрение на COVID. Ежедневно на планерке руководство разных медучреждений передает актуальные данные по коечному фонду, чтобы понимать, куда вести больных, – отметила Снежанна Ивановна.

«Комсомолке» также удалось пообщаться с фельдшером станции скорой медицинской помощи Партизанска, которая с самого начала эпидемии работает на разных вызовах, включая экстренные.

– Нагрузка у нас, конечно увеличилась. Так как одна бригада занимается транспортировкой инфекционных больных, остальная работа распределяется между всеми. Особенно тяжело было работать в жару, когда на улице +35, а ты полностью экипированный в защитный костюм и находишься в нем по 6-8 часов, ведь транспортируем в разные города. Детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19 отвозим во Владивосток, взрослых с пневмонией доставляем в Углекаменск, а тех, у кого обнаружен коронавирус транспортируем в Находку, туда же привозим на КТ. Иногда бывает задержка вызовов, если наплыв большой, конечно встречаются недовольные пациенты, их тоже можно понять. Но в большинстве случаев люди реагируют адекватно, – поделилась Светлана Понетайкина.

Светлана Анатольевна - опытный фельдшер КГБУЗ ССМП Партизанска

Светлана Анатольевна - опытный фельдшер КГБУЗ ССМП Партизанска

По информации министерства здравоохранения Приморья, всего в крае есть шесть станций скорой медицинской помощи и 26 отделений СМП при центральных районных больницах, а также подстанции в крупных городах. Везде выделены отдельные бригады для работы с больными с признаками ОРВИ и COVID. Так, во Владивостоке работает в сутки 5-7 инфекционных бригад и еще 26 линейных. В Уссурийске в общей сложности 16 бригад.

– В Уссурийске в сутки до 20 вызовов, поступающих на станцию, заканчиваются госпитализацией пациентов в медучреждениях других городов. В августе километраж карет скорой помощи составил 80 185 километров на 13 круглосуточных бригад. За аналогичный период 2019 года пробег – 61 682 километра.На один вызов уходит около часа времени, если госпитализация внутри муниципального района. Всего за сутки бригады станции и подстанций скорой помощи Владивостока осуществляют около 400 выездов на вызовы, в Уссурийске – 150–160 выездов, – главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи краевого минздрава Александр Федейкин.

Что касается Находки, тут каждый день заступают на дежурство 9-10 бригад. Больных с инфекционными заболеваниями обслуживают 2 кареты скорой помощи. Иногда по симптомам, которые рассказал больной по телефону не сразу можно определить, что он болен CОVID-19, поэтому любая бригада в теории может попасть на такой вызов. Именно поэтому все медики обеспечены средствами индивидуальной защиты. В среднем за сутки поступает 90-95 вызовов.

Учитывая нагрузку, которая сейчас ложится на медицинских работников, жителям Приморья стоит максимально позаботиться о себе. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. «Социальная дистанция», ношение масок и соблюдение санитарных норм – сохранят здоровье вам и облегчат тяжелый труд врачей.

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