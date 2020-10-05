Специалисты скорой помощи Приморья рассказали об особенностях маршрутизации и работе в условиях эпидемии

Медики рассказали об условиях работы в связи с пандемией Фото: Милана СОКОЛ

Ни для кого не секрет, что в условиях пандемии на медиков ложится колоссальная нагрузка и ответственность. О том, как изменились условия работы, маршрутизация и особенности транспортировки, «КП» поговорила с главными героями этого времени – специалистами, которые работают на передовой линии в борьбе с коронавирусом.

Из-за перепрофилирования некоторых медучреждений края в госпитали по оказанию помощи больным с COVID, изменилась маршрутизация. Пациентов зачастую приходится вести не просто в соседнюю больницу, а в другой город. Распределение зависит от симптомов и тяжести заболеваний. Естественно, что при таком раскладе значительно увеличивается время в пути, а соответственно и ожидание самой кареты скорой.

– Ситуация с коронавирусом по-прежнему серьезная, нагрузка на врачей скорой помощи значительная. Время ожидания действительно увеличилось за счет маршрутизации пациентов с другой патологией. Дело в том, что инфекционные госпитали у нас находятся непосредственно в Находке, рядом и ездить далеко не нужно, а вот больных с другими заболеваниями возим в соседние населенные пункты. В ближайшее время на базе городской больницы должно открыться отделение для пациентов с острым мозговым крововобращением, соответственно для них время доставки уменьшится. Специалисты никому не отказывают в помощи, а задержки – это временные сложности, вызванные пандемией, – отметил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой помощи Находки Вячеслав Лунев.

Заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ ССМП Находки

С мнением коллеги согласилась врач-статист находкинской скорой Снежанна Сахаровская.

– В Находкинской городской больнице несколько зданий выделено именно под инфекционные госпитали, соответственно часть отделений закрыта. Поэтому изменилась маршрутизация и увеличилось время доставки. Больных с различными заболеваниями, в зависимости от состояния и симптомов, мы отвозим в Партизанск, во Владимиро-Александровское, в Углекаменск. В пик эпидемии транспортировали тяжелых пациентов во Владивосток, туда же госпитализировались дети. Также в приморскую столицу в специализированный роддом перевозим будущих мамочек, у которых есть подозрение на COVID. Ежедневно на планерке руководство разных медучреждений передает актуальные данные по коечному фонду, чтобы понимать, куда вести больных, – отметила Снежанна Ивановна.

«Комсомолке» также удалось пообщаться с фельдшером станции скорой медицинской помощи Партизанска, которая с самого начала эпидемии работает на разных вызовах, включая экстренные.

– Нагрузка у нас, конечно увеличилась. Так как одна бригада занимается транспортировкой инфекционных больных, остальная работа распределяется между всеми. Особенно тяжело было работать в жару, когда на улице +35, а ты полностью экипированный в защитный костюм и находишься в нем по 6-8 часов, ведь транспортируем в разные города. Детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19 отвозим во Владивосток, взрослых с пневмонией доставляем в Углекаменск, а тех, у кого обнаружен коронавирус транспортируем в Находку, туда же привозим на КТ. Иногда бывает задержка вызовов, если наплыв большой, конечно встречаются недовольные пациенты, их тоже можно понять. Но в большинстве случаев люди реагируют адекватно, – поделилась Светлана Понетайкина.

Светлана Анатольевна - опытный фельдшер КГБУЗ ССМП Партизанска

По информации министерства здравоохранения Приморья, всего в крае есть шесть станций скорой медицинской помощи и 26 отделений СМП при центральных районных больницах, а также подстанции в крупных городах. Везде выделены отдельные бригады для работы с больными с признаками ОРВИ и COVID. Так, во Владивостоке работает в сутки 5-7 инфекционных бригад и еще 26 линейных. В Уссурийске в общей сложности 16 бригад.

– В Уссурийске в сутки до 20 вызовов, поступающих на станцию, заканчиваются госпитализацией пациентов в медучреждениях других городов. В августе километраж карет скорой помощи составил 80 185 километров на 13 круглосуточных бригад. За аналогичный период 2019 года пробег – 61 682 километра.На один вызов уходит около часа времени, если госпитализация внутри муниципального района. Всего за сутки бригады станции и подстанций скорой помощи Владивостока осуществляют около 400 выездов на вызовы, в Уссурийске – 150–160 выездов, – главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи краевого минздрава Александр Федейкин.

Что касается Находки, тут каждый день заступают на дежурство 9-10 бригад. Больных с инфекционными заболеваниями обслуживают 2 кареты скорой помощи. Иногда по симптомам, которые рассказал больной по телефону не сразу можно определить, что он болен CОVID-19, поэтому любая бригада в теории может попасть на такой вызов. Именно поэтому все медики обеспечены средствами индивидуальной защиты. В среднем за сутки поступает 90-95 вызовов.

Учитывая нагрузку, которая сейчас ложится на медицинских работников, жителям Приморья стоит максимально позаботиться о себе. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. «Социальная дистанция», ношение масок и соблюдение санитарных норм – сохранят здоровье вам и облегчат тяжелый труд врачей.