За упреки по поводу отсутствия детей житель Приморья зарезал родную мать и возлюбленную

За двойное убийство мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

Чудовищное убийство произошло в Приморье в апреле этого года. Тогда были найдены тела двух изрезанных женщин. Ужас в том, что по подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего мужчину – возлюбленного одной убитой и сына второй. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц».

Оперативникам удалось выяснить, что побудило дальневосточника пойти на такой шаг. Ответ оказался просто шокирующим. Выяснилось, идиллии в их семье не было два года. Совместное проживание с 48-летней возлюбленной сопровождалось конфликтами, которые возникали на бытовой почве. Но и это еще не все. Замечания мамы по поводу большой разницы в возрасте между ним и его женщиной тоже сыграли свою роль. И все это «под соусом» упреков на счет отсутствия детей стали для мужчины поводом для убийства.

- 20 апреля 2020 года в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемым, его сожительницей возникла ссора, во время которой он нанес ей удар кулаком по лицу, - сообщила Аврора Римская, официальный представитель СУ СК России по Приморскому краю. - Позже обвиняемый и обе женщины стали снова конфликтовать и во время ссоры он взял нож и стал наносить множественные удары по телу сначала одной затем другой женщине. От полученных множественных ран потерпевшие скончались.

По подсчетам экспертов, обвиняемый ударил ножом мать не менее 34 раз, а сожительницу – 25. Сейчас уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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