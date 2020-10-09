Ким Чен Ын: необыкновенная внимательность

Материал предоставлен Генеральным Консульством КНДР в г. Владивостоке

Все дела, проводимые Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, по своей ширине и глубине превышают человеческое воображение. Каждое из дел он проектирует масштабно, ведет на самом высоком уровне. К ним относятся улица ученых «Мирэ» и улица «Рёмён» современной конструкции в Пхеньяне, г. Самчжиён в северной окраине страны, образец благоустроенного города горной местности, Яндокская бальнеологическая зона культурного отдыха высокого класса в районе средней части страны и др.

Он – человек с широким размахом дел, но довольно внимателен ко всему. В октябре прошлого года один из туристов, очевидец новоселья жителей в названной бальнеологической зоне говорит: «Жилой дом во всем безупречен: стены комнат, оклеенные обоями красивого цвета, чистая умывальная, удобный склад, скотник и весь набор кухонной утвари. У топки кухни горка дров для нового хозяина, в кладовке достаточное количество угля на зиму. Государством построено не только само жилье для новоселов, но и все подготовлено тщательно с думой, каким образом больше обрадовать их…»

Нелишне сказать, что Ким Чен Ын предложил, прежде чем провести предусмотренную торжественную церемонию открытия этого оздоровительного комплекса, устроить новоселье, чтобы местные жители не испытывали неудобств в холод.

Свойственная ему исключительная внимательность, можно сказать, исходит из отеческого сердца, полного чувства горячей любви к людям. Народ глубоко почитает его как родного отца. Любые, даже «мелкие» вопросы, связанные с благосостоянием населения, не оказываются вне поля его пристального внимания.

Когда-то ему довелось поднять на самый верхний, 45-й этаж одного из новопостроенных высотных домов современной конструкции на улице Чханчжон в столице Пхеньяне. Лидер страны с чувством хозяина квартиры осматривает жилые комнаты, кухню и др. и выходит на веранду, откуда виднеется вся панорама города. Вдруг он говорит: откуда-то слышится звук ветра. Строители дома полагали: на сверхвысотном этаже, естественно, чувствуется дутье сильного ветра, и никто не обращал особого внимания. Но лидер страны советует: отверстия на оконных рамках тщательно закройте, чтобы не проник ни ветерок, а то просачивающийся через щели окон ветер причинит жильцам неудобства.

В квартире рабочей семьи, только что справившей новоселье на улице Чханчжон, он спрашивает новоселов: нормально ли водоснабжение, нравится ли вам новая квартира, сколько детей у вас? Лидер страны даже учит сына той семьи, как рисовать картину.

Аналитики комментируют: синтетический анализ всей деятельности Председателя Ким Чен Ына убеждает нас в том, что он безупречен во всем, держит одновременно все сферы жизни в поле свого зрения и при этом ведет все дела, точно определив их очередность и степень их важности. Феноменальные успехи в КНДР возможны благодаря большому размаху лидера страны, который отличается широким мышлением, безупречной внимательностью ко всему, умением не оставлять ни одну из всех сфер жизни вне поля своего внимания.