«Аж дух захватывает»: в Приморье парящие на стропе хайлайнеры прошли между заброшенными башнями ГРЭС

Спортсмены взяли и эту высоту. Фото: @be_in_air

Нет, это не кадры из фильма. А если это и фильм, то основан он от корки до корки на реальных событиях. Съемки совершенно фантастического проекта проходили на минувших выходных в Приморья. А когда видеоролик с результатом трудов был опубликован в сети, ценители обомлели. Рассказываем.

Стропы были установлены на высоте 50 метров. Фото: @be_in_air

Группа хайланеров отправилась покорять очередную высоту. На этот раз речь идет о градирнях Артемовской ГРЭС. Спортсмены установили стропы на высоте около 50 метров, тут-то и началось самое интересное. Несколько экстремалов прошли по этой стропе между башнями, удерживая равновесия и баланс тела. Зрелище, действительно, не для слабонервных. Но кадры, которые удалось сделать во время процесса, просто завораживают. Особенно на фоне работающих башен, эпично дымящихся словно для спецэффектов.

Покорить эту дистанцию решились не все участники проекта. Фото: @be_in_air

Довольны остались не только зрители и пользователи сети, которые увидели полнометражную картину, но и сами хайлайнеры.

- Самые классные рассветы случаются на хайлайне. А если собралась такая крутая команда, то можно реализовать настолько крышесносные проекты, - написал на своей странице в сети один из участников проекта.

- Каждый раз тянет и каждый раз что-то переворачивается внутри. Зачем люди ходят в горы, зачем спускаются в глубины морей, зачем покоряют небо? Что-то заложено в нас на глубинном уровне, желание рисковать, подвергать себя опасности, отказываться от благ цивилизации (пускай и временно). Мне кажется самый правильный ответ на это вопрос дал первый человек, покоривший Эверест. « Зачем вы лезете в горы?». «Потому что могу», - поделился своим мнением второй экстремал.

Лишь несколько экстремалов все же прошли между башнями.

Теперь те, кто по достоинству оценил творческое объединение и результаты их «крышесносного проекта»,с терпением ждут покорения новых высот.

Главное - равновесие.

Чувствовать баланс тела они учились долгое время. Фото: @be_in_air

Многие пользователи сети признаются, что не смоли бы смотреть вниз из-за боязни высоты. Фото: @be_in_air

Каждый снимок словно кадр из фильма. Фото: @be_in_air.

Долгожданный финиш. Фото: @be_in_air

Хайлайнеры признаются, что делают это, потому что могут. Фото: @be_in_air

Не советуем самостоятельно повторять эти трюки. Фото: @be_in_air

Многие пользователи сети признаются, что не смоли бы смотреть вниз из-за боязни высоты. Фото: @be_in_air

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