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Кинофестиваль «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке: открытие, мода и звездные гости

Фоторепортаж с открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке
Сергей БАЛАНОВ
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Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке

Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке

Фото: Вадим ПОПОВ

Торжественное открытие 18-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» состоялось во Владивостоке 10 октября. Гости прошли по синей звездной дорожке возле здания Приморской сцены Мариинского театра.

В этом году на кинофорум свои фильмы прислали 112 стран. Впервые участвовали Гренландия, Мавритания и Конго. Для показа отобраны более 200 фильмов. Основные показы фестиваля пройдут в кинотеатрах «Океан» и «Уссури».

Традиционная звездная дорожка синего цвета у Мариинского театра

Традиционная звездная дорожка синего цвета у Мариинского театра

Фото: Вадим ПОПОВ

Гость кинофестиваля Сергей Кошонин

Гость кинофестиваля Сергей Кошонин

Фото: Вадим ПОПОВ

Юрий Беляев и Татьяна Абрамова

Юрий Беляев и Татьяна Абрамова

Фото: Вадим ПОПОВ

Ирина Алферова и Илья Соколовский

Ирина Алферова и Илья Соколовский

Фото: Вадим ПОПОВ

Павел Лунгин

Павел Лунгин

Фото: Вадим ПОПОВ

В этом году пришлось проводить фестиваль без иностранных гостей

В этом году пришлось проводить фестиваль без иностранных гостей

Фото: Вадим ПОПОВ

Модные наряды звездной дорожки во Владивостоке

Модные наряды звездной дорожки во Владивостоке

Фото: Вадим ПОПОВ

Модные наряды звездной дорожки во Владивостоке

Модные наряды звездной дорожки во Владивостоке

Фото: Вадим ПОПОВ

Гости кинофестиваля

Гости кинофестиваля

Фото: Вадим ПОПОВ

Гости кинофестиваля

Гости кинофестиваля

Фото: Вадим ПОПОВ

Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке

Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке

Фото: Вадим ПОПОВ

Борис Грачевский

Борис Грачевский

Фото: Вадим ПОПОВ

Ефим Звеняцкий

Ефим Звеняцкий

Фото: Вадим ПОПОВ

Кинофестиваль во Владивостоке

Кинофестиваль во Владивостоке

Фото: Вадим ПОПОВ

Олег Кожемяко

Олег Кожемяко

Фото: Вадим ПОПОВ

Кинофестиваль во Владивостоке

Кинофестиваль во Владивостоке

Фото: Вадим ПОПОВ

Президентом фестиваля стал Андрей Кончаловский, но он не смог приехать в Приморье и обратился к участникам по видеотрансляции

Президентом фестиваля стал Андрей Кончаловский, но он не смог приехать в Приморье и обратился к участникам по видеотрансляции

Фото: Вадим ПОПОВ

Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке

Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке

Фото: Вадим ПОПОВ

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