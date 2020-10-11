Кинофестиваль «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке: открытие, мода и звездные гости

Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке Фото: Вадим ПОПОВ

Торжественное открытие 18-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» состоялось во Владивостоке 10 октября. Гости прошли по синей звездной дорожке возле здания Приморской сцены Мариинского театра.

В этом году на кинофорум свои фильмы прислали 112 стран. Впервые участвовали Гренландия, Мавритания и Конго. Для показа отобраны более 200 фильмов. Основные показы фестиваля пройдут в кинотеатрах «Океан» и «Уссури».

Традиционная звездная дорожка синего цвета у Мариинского театра Фото: Вадим ПОПОВ

Гость кинофестиваля Сергей Кошонин Фото: Вадим ПОПОВ

Юрий Беляев и Татьяна Абрамова Фото: Вадим ПОПОВ

Ирина Алферова и Илья Соколовский Фото: Вадим ПОПОВ

Павел Лунгин Фото: Вадим ПОПОВ

В этом году пришлось проводить фестиваль без иностранных гостей Фото: Вадим ПОПОВ

Модные наряды звездной дорожки во Владивостоке Фото: Вадим ПОПОВ

Модные наряды звездной дорожки во Владивостоке Фото: Вадим ПОПОВ

Гости кинофестиваля Фото: Вадим ПОПОВ

Гости кинофестиваля Фото: Вадим ПОПОВ

Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке Фото: Вадим ПОПОВ

Борис Грачевский Фото: Вадим ПОПОВ

Ефим Звеняцкий Фото: Вадим ПОПОВ

Кинофестиваль во Владивостоке Фото: Вадим ПОПОВ

Олег Кожемяко Фото: Вадим ПОПОВ

Кинофестиваль во Владивостоке Фото: Вадим ПОПОВ

Президентом фестиваля стал Андрей Кончаловский, но он не смог приехать в Приморье и обратился к участникам по видеотрансляции Фото: Вадим ПОПОВ

Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке Фото: Вадим ПОПОВ

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