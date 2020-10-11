Кинофестиваль «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке: открытие, мода и звездные гости

Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке
Фото: Вадим ПОПОВ
Торжественное открытие 18-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» состоялось во Владивостоке 10 октября. Гости прошли по синей звездной дорожке возле здания Приморской сцены Мариинского театра.
В этом году на кинофорум свои фильмы прислали 112 стран. Впервые участвовали Гренландия, Мавритания и Конго. Для показа отобраны более 200 фильмов. Основные показы фестиваля пройдут в кинотеатрах «Океан» и «Уссури».
Традиционная звездная дорожка синего цвета у Мариинского театра
Фото: Вадим ПОПОВ
Гость кинофестиваля Сергей Кошонин
Фото: Вадим ПОПОВ
Юрий Беляев и Татьяна Абрамова
Фото: Вадим ПОПОВ
Ирина Алферова и Илья Соколовский
Фото: Вадим ПОПОВ
Павел Лунгин
Фото: Вадим ПОПОВ
В этом году пришлось проводить фестиваль без иностранных гостей
Фото: Вадим ПОПОВ
Модные наряды звездной дорожки во Владивостоке
Фото: Вадим ПОПОВ
Модные наряды звездной дорожки во Владивостоке
Фото: Вадим ПОПОВ
Гости кинофестиваля
Фото: Вадим ПОПОВ
Гости кинофестиваля
Фото: Вадим ПОПОВ
Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке
Фото: Вадим ПОПОВ
Борис Грачевский
Фото: Вадим ПОПОВ
Ефим Звеняцкий
Фото: Вадим ПОПОВ
Кинофестиваль во Владивостоке
Фото: Вадим ПОПОВ
Олег Кожемяко
Фото: Вадим ПОПОВ
Кинофестиваль во Владивостоке
Фото: Вадим ПОПОВ
Президентом фестиваля стал Андрей Кончаловский, но он не смог приехать в Приморье и обратился к участникам по видеотрансляции
Фото: Вадим ПОПОВ
Открытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2020 во Владивостоке
Фото: Вадим ПОПОВ
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