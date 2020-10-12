Чем гордится Приморье: самая известная сыроварня и круги на полях

Автопробег "Чем гордится Приморье". Фото: Александр Хитров

В четвертый день автопробега нас ждала дорога в село Алексей-Никольское Уссурийского городского округа, где находится, пожалуй, самая известная в Приморье сыроварня. Она прославилась пять лет назад на волне санкций и импортозамещения, когда страна на время осталась без дорогих привозных сыров, все начали искать альтернативу, и вдруг оказалось, что в приморской глубинке тоже умеют делать моцареллу.

В Алексей-Никольское тогда приехали съемочные группы, пожалуй, всех телеканалов. Турфирмы организовали туда групповые экскурсии. Сориентировались и местные жители. Только представьте, автобус приезжает на ферму, а туристов встречают хлебом-солью, в русских национальных костюмах, с баяном, катают на лошадках и даже на тракторе! За деньги, конечно.

Сыроварня в селе Алексей-Никольское. Фото: Александр Хитров

Удивительно, но туда с удовольствием ездили не только иностранцы, но и даже приморцы. И, конечно же, нашлось немало почитателей продукции этой сыроварни, которую обязательно дегустировали посетители, закупая потом ее с собой. Коронавирус, конечно, временно остановил этот туризм, но сыроварня продолжает работать, в чем и убедилась команда автопробега «Чем гордится Приморье».

Автопробег "Чем гордится Приморье". Фото: Александр Хитров

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Появление сыроварни в Алексей-Никольском (а ей в январе было всего пять лет) – это действительно череда совпадений и очень удачного стечения обстоятельств. Сейчас это признают ее основатели Елена и Андрей.

- Сначала решили купить тут дачу, сами мы с Уссурийска. Здесь тихо хорошо, но мимо нас гоняли коров без конца. Мы вообще изначально торговали сырами, у нас были свои точки. И всегда были такие мысли – возим сыр откуда-то, а почему бы свое не попробовать. А тут коровы еще ходят.

Ну и последняя капля – были в Москве проездом и увидели на ВДНХ, как итальянцы делали сыр. У них небольшая машинка была, формочки, оборудование для семейной фермы. Купили, с этого и пошло все, - рассказывает Андрей Вячеславович.

В цехах сыроварни. Фото: Александр Хитров

Самое главное для сыроварни – это молоко. И оно здесь было. Здесь и в соседних селах. Местные фермеры толком не знали, куда его сбывать, район не охваченный другими предприятиями, поэтому и были готовы продавать не сильно дорого.

Работниками стали местные жители, большинство из них все пять лет здесь, с основания. Нас с камерами никто, естественно, не пугается, к гостям привыкли, наоборот, с удовольствием показывают, как правильно изготавливать буррату - производное мацареллы, но с начинкой.

Здесь появилась собственная козья ферма. Фото: Александр Хитров

РОССИЯ НЕ ПРО СЫРОВАРЕНИЕ

Возможно, ничего бы и не получилось. Но повезло. Уссурийский телеканал сделал про ферму сюжет, и предприятие прославилось на весь Дальний Восток.

Сегодня здесь производят и мягкие, и твердые, и творожные сыры. Всякие. Появилась своя козья ферма и продукция из козьего молока - йогурты, творог, сметана, масло. Продукцию стали продавать в крупных сетях, но вскоре открыли и свои фирменные магазины – в Уссурийске, Владивостоке и даже Хабаровске. Тут сыры не просто продают – тут общаются с покупателями, угощают кофе. Владельцы сыроварни признаются, что это не сколько про бизнес, сколько про творчество.

- Нас покупают те, кто следит за здоровьем и хочет качественный продукт. Мы когда открывались, даже не знали, что так много в Приморье есть по-хорошему больных людей, которым это понравится, - говорят сыровары.

Так готовят буррату. Фото: Александр Хитров

Рецепты сыра, понятное дело, итальянские. Россия – это не про сыроварение, признаются владельцы фермы. Но все же повторить оригинальные рецепты в Приморье невозможно, климат не тот, молоко не то, все не то. Поэтому ориентируются в первую очередь на свой собственный вкус.

Например, нравится Елене Пахомовой, хозяйке сыроварни, горгондзола (сыр с плесенью), она и решила, что такой тоже будут производить. Правда, пока не получается.

- Голубая плесень пока в разработке. Это сложное производство, нужен отдельный цех. Потому что плесень может заселить все, и потом не избавишься от нее, - объясняет Елена.

Готовая продукция. Фото: Александр Хитров

ДЕГУСТАЦИЯ

На приготовление килограмма сыра уходит примерно 10 килограммов молока. В день производят около тонны продукции. Сегодня молоко у фермеров скупают по 29-35 рублей за литр, в зависимости от жирности. Это недешево, и это главное, что делает приморскую продукцию неконкурентоспособной. Пойди тут повоюй, когда на Алтае закупочная цена 15 рублей литр. Так она еще и сезонная, с 1 ноября - зимняя цена, приморское молоко будет еще дороже.

Нас угощают продукцией с фермы, с чаем и медом. Особенно хорош твердый сыр, который, как рассказывают, выстаивался год.

- На твердых сырах вообще не заработаешь, на него молока еще больше уходит, а стоит он у нас 1100 за килограмм. Чтобы на нем зарабатывать, нужно по 2000 за килограмм. Просто летом много молока и есть возможность закладывать, - говорят фермеры.

Готовая продукция. Фото: Александр Хитров

Когда-то санкции помогли выйти на рынок. Сейчас привозных сыров снова полно, и сыроварня существует, как и многие фермы в Приморье, на энтузиазме создателей. Но на вопрос, не хотелось ли все бросить и уехать, отвечают: «Да куда ж тут уедешь». В крае есть еще три-четыре подобные сыроварни, менее известные, их и контакты найти сложно. Но все же жизнь продолжается: при нас на ферме грузили партию сыров - на ярмарку в Находку.

- К нам приезжали специалисты, сказали, что мы лучшие в стране из подобных ферм, - прощаются с нами Андрей и Елена.

Готовая продукция. Фото: Александр Хитров

ЛУЧШАЯ ДОРОГА - ЧЕРЕЗ ПОЛЕ

Вот вам наш совет: хоть Алексей-Никольское находится и в Уссурийском ГО, не верьте навигатору, лучше всего туда ехать через село Покровка Октябрьского района. Иначе вас ждет не самая хорошая грунтовая дорога – на ней только молоко в масло взбивать. На обратном пути мы так и сделали.

Дорога через Октябрьский район, конечно, живописная. Проехали то самое поле подсолнухов – хит нынешнего сезона. Правда, сейчас они стоят уже почерневшие. Зато мы нашли другое поле – с идеальной зеленой травой. Видимо, оно предназначалось под покос, но сено уже убрали, и теперь по этому лугу колесил наш красавец Nissan X-Trail.

Перед автопробегом мы установили особенные шины - от компании TOYO TIRES, из семейства Observe. Размер специально подобрали чуть шире, чем были у дилера, чтобы проверить управляемость автомобиля и надежность шин на разных типах дорог Приморья.

Тест-драйв в полях Октябрьского района. Фото: Александр Хитров

Мы тестировали их и на шоссе, и на мокром асфальте, и на гравийке, и даже на тех участках, где идет ремонт дорог, и гудрон посыпают мелким камнем, который потом еще долго летит в борта и соседние авто. Вот лишь несколько наблюдений, за которые можем поручиться:

- размер подобран очень удачно и никак не повлиял на управляемость, если только в лучшую сторону,

- нешипованных шин из семейства Observe хватает не только для быстрой езды по мокрому асфальту или гравию, но и для того, чтобы нарезать круги и восьмерки на мокром поле, пока квадрокоптер кружит в небе и ищет наиболее удачные планы,

- ежедневная мойка показывала, что в протектор шин TOYO TIRES не забирались камни или какой-то мусор, даже упомянутый выше гудрон не обнаружен,

- устойчивый протектор, после 2000 километров пробега и простой мойки шины выглядят как новые. Кстати, очень красивый рисунок!

Тест-драйв в полях Октябрьского района. Фото: Александр Хитров

Шины TOYO TIRES, которые мы взяли на тест драйв, могут похвастаться уникальной технологией производства резиновой смеси MICROBIT. Все дело в том, что при изготовлении данной шины в состав резиновой смеси добавляют микрочастицы скорлупы грецкого ореха, что повышает коэффициент сцепления Скорлупа грецкого ореха – натуральный компонент, один из самых твердых в природе. А еще это безвредно для окружающей среды.

Кстати, генеральный партнер автопробега - ООО Авангард, официальный дилер TOYO TIRES на территории Дальнего Востока, - представляет в этом сезоне две новинки.

Машина автопробега - Nissan X-Trail. Фото: Александр Хитров

Зимние шины Observe GSi-6, специально разработанные для эксплуатации в суровых зимних условиях. Особая резиновая смесь с добавлением скорлупы ореха сохраняет эластичность при экстремально низких температурах!

Шипованные шины Observe ICE-FREEZER. Особенная форма шипа ICE FORCE с увеличенным фланцем и корпусом меньшего диаметра позволяет надежно зафиксировать шип внутри шины, а пятиугольный наконечник обеспечивает превосходное сцепление и торможение на льду и на снегу.

Тест-драйв в полях Октябрьского района. Фото: Александр Хитров

В результате мы не только протестировали шины в чистом поле. Но и получили массу отличных снимков со всех ракурсов. И снова и снова можем сказать – как же красиво в Приморье!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Генеральный партнер автопробега — ООО Авангард, официальный дилер TOYO TIRES на территории Дальнего Востока. TOYO TIRES - японская компания, мировой производитель шин. 75 лет компания разрабатывает и производит первоклассные шины с высокими эксплуатационными характеристиками для легковых автомобилей, внедорожников, фургонов и грузовиков.

Генеральный партнер автопробега - MOLYGREEN - настоящее японское синтетическое масло! Представляет линейку масел DH-2, предназначенных для дизельных двигателей коммерческой техники, например, грузовиков и автобусов. Чтобы обеспечить надежную и долговечную работу дизельного двигателя у коммерческого автотранспорта, и увеличить интервал замены масла, в линейке DH-2 применен специальный, более мощный пакет присадок. В линейке имеются индексы вязкости 10w30 и 15w40.

Генеральный партнер автопробега - MOLYGREEN. Фото: Александр Хитров

Топливный партнер автопробега ООО «УссурНефтеПродукт» — ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Приморском крае.

О наших приключениях читайте в разделе, посвященном автопробегу, на сайте «Комсомольской правды».

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