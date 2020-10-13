Чем гордится Приморье: главные по безалкогольному

Генеральный директор завода Владимир Красиков. Фото: Александр Хитров

У входа нас встретили два колоритных молодых человека: спортивного телосложения генеральный директор Владимир Красиков и его помощник, главный технолог Сергей Сотников в белом халате, словно только что из химической лаборатории. По ним сразу понятно, кто отвечает за бизнес, кто за производство. Они проводят экскурсию по предприятию-долгожителю, основанному еще в 1962 году.

Тогда даже Партизанск был еще Сучаном, с тех пор продукцию знают именно как «Сучанское безалкогольное».

- В Хабаровске про нас говорят – «что за чжурчжэни приехали?» Но сколько мы ни пытались ввести новые названия - не получается. Так что все нас знают именно так: квас, лимонад и пиво безалкогольное «Сучанское». Это наш вечный бренд, - смеется Владимир.

Завод существует с 1962 года. Фото: Александр Хитров

Владимир молодо выглядит для своей должности, что объясняется легко: он продолжатель династии, в начале нулевых предприятие приобрел его отец. Но сам отлично разбирается в производстве и лично проводит экскурсию.

Химия - точная наука

Как получается безалкогольное пиво, рассказывает Сергей. Способы бывают разные, например, можно удалять алкоголь из готового пива. На заводе же прибегают к другому методу, когда брожение останавливается в самом начале, когда дрожжи только начали превращать сахар в спирт.

- В химии как в математике – все точно. Когда мы видим, что количества сахара в чане уменьшилось на 1%, значит, спирта – 0,5%. А именно столько должно быть по российскому законодательству, чтобы напиток считался безалкогольным, - рассказывает Сергей.

Главный технолог Сергей Сотников рассказывает, как получается безалкогольное пиво. Фото: Александр Хитров

Нас ведут сначала на склад, где хранится солод, привезенный из Сибири. В Приморье, к сожалению, сырье для такого производства не выращивают.

Солод приходится завозить из Сибири. Фото: Александр Хитров

Тем временем спускаемся на второй этаж и попадаем в варочный цех. Здесь стоит шестипосудный варочный агрегат, который может производить до 9 тонн сусла с одной варки. Сейчас тут тихо и холодно – в такие месяцы завод работает неделю через неделю. Это летом он останавливается только для промывки. А сейчас мы приехали к концу спокойной недели, в понедельник работа закипит.

На заводе стоит шестипосудный варочный агрегат. Фото: Александр Хитров

- Чтобы завод запустить в работу, нужны сутки. Все промыть: трубопроводы, оборудование. Когда все начнется, будет шумно. И очень жарко - до 40 градусов.

Одна варка длится примерно 12 часов и дает до 9 тонн сусла. Фото: Александр Хитров

Помешаны на чистоте

Сегодня это современное предприятие в такой своеобразной советской оболочке. Само здание построено почти 60 лет назад и выглядит очень нетипично для такого производства – цеха раскиданы по четырем этажам. Но этот антураж идеально соответствует философии компании - поддержание представления о советском качестве производства. И тут по-хорошему помешаны на чистоте.

Все танки обработаны по современным технологиям, и за этим следят особенно тщательно. Фото: Александр Хитров

- Мы, когда проводили модернизацию, исключили множество ненужных процессов, укоротили и заменили, где возможно, трубы, чтобы процесс замывки был более тщательным. Увеличили количество промывок по сравнению с советским временем. Сегодня уделяем чистоте особое внимание, не жалеем ни моющих средств, ни человеко-часов. Все видят старое здание, и возникает недоверие, так что с нас тем более особый спрос и особые требования, - говорит Владимир Красиков.

Солод хранится на верхнем этаже, а в советское время он передвигался по зданию по это трубе с помощью огромного насоса. Фото: Александр Хитров

Впрочем, есть и другие секреты качества: отборное сырье, чистая вода из горного источника Чандалаз, налаженная система доставки, при которой напитки быстро попадают в магазины. Завод дает около 80 рабочих мест жителям Партизанска, а лично генеральный директор старается помогать родному городу там, где необходимо, – в содержании Дома культуры и дома ребенка.

- У нас большие планы, так что будем работать!

Владимир работает на заводе более 15 лет. Фото: Александр Хитров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чем гордится Приморье: самая известная сыроварня и круги на полях

Команда автопробега наткнулась на милых козлов и испытала новые шины в действии (подробнее..)

Чем гордится Приморье: молодые агрономы зовут работать на поля

Команда автопробега «Комсомольской правды» дала старт уборочной кампании сои (подробнее..)

Чем гордится Приморье: Птицефабрика Уссурийская и 140 миллионов яиц в год

Сегодня каждое третье яйцо на нашем столе производится на гигантской фабрике под Артемом (подробнее...)

Клубника или земляника? Автопробег «Чем гордится Приморье» добрался до ягодного рая

Как получить деньги от государства на свой бизнес, чем полезен коронавирус и как правильно продавать через Инстаграм – узнали в селе Старореченское (подробнее...)

Чем гордится Шмаковка: путь воды от артезианской скважины до дегустационного стола

Команда автопробега «Чем гордится Приморье» посетила знаменитый завод «СКИТ», где разливают минеральную воду и напитки (подробнее...)

Мы накормим свининой все Приморье: автопробег добрался до свинокомплекса «Русагро»

Команда проекта «Чем гордится Приморье» посетила ТОР «Михайловский», где трудоустроят 2 тысячи человек (подробнее...)

Успели к ужину: автопробег «Чем гордится Приморье» добрался до поселка Кировский

Напутствия дилера, мертвые пробки Уссурийска и борщ со сметаной в Горных Ключах – первый день приключений (подробнее..)

На старт, внимание, X-марш! Автопробег «Чем гордится Приморье» взял курс на Михайловку

В первый день команда посетит новейший свинокомплекс и столицу приморской земляники (подробнее..)

«Маршрут построен». Журналисты отправляются в необычный автопробег по Приморскому краю

С 28 сентября по 2 октября мы расскажем, «Чем гордится Приморье» и как попадают на стол самые вкусные местные продукты (подробнее..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14