Врачи рассказали, сколько заболевших коронавирусом в Приморье поражены пневмонией

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе от первых лиц. Фото: Кристина ГРИН

С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 10889 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лишь за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 94 человек. Выздороветь за последние 24 часа удалось 88 пациентам. К сожалению, увеличилось и число летальных исходов, случившихся по вине коронавируса. От смертельной болезни скончались уже 124 человека, последние два ушли из жизни за прошедшие сутки.

Вместе с тем, на одном из заседаний оперативного штаба Приморья специалисты озвучили, что коронавирусная инфекция сопровождается пневмонией в 20% случаев. Как отметила Татьяна Детковская, главный санитарный врач края, способы заражения остаются прежними: в 80% - это установленные контакты, в 53% - заражаются внутри семьи. Более того, по статистике оказалось, что у многих болезнь протекает в тяжелой форме.

- В 20% случаях коронавирусная инфекция сопровождается пневмонией, у 51% заболевших проявились клинические симптомы. И только 29% заболевших переносят COVID-19 бессимптомно, - отметила Татьяна Детковская руководитель Роспотребнадзора по Приморью.

Татьяна Детковская, главный санитарный врач края. Фото: Правительство Приморского края

К счастью, врачи нашли самый действенный способ минимизировать вероятность развития пневмонии у зараженных коронавирусом. Решение крайне простое, но оно, как утверждают специалисты, работает.

- Коронавирусная инфекция – это болезнь. У нее бывают разные симптомы. У большинства людей коронавирус может протекать по типу обычной вирусной инфекции. При средней и тяжелой форме болезнь проходит с поражением легких, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Анна Симакова, профессор, главный инфекционист Приморского края. - При средней и тяжелой форме пневмония встречается практически у 80% пациентов. Еще одним проявлением инфекции может быть поражение желудочно-кишечного тракта. В более редких случаях на коже появляется сыпь. На сегодняшний день известно о 7 видах сыпи при коронавирусной инфекции. Но пневмония все-таки встречается чаще. В очередной раз хочу обратить внимание на то, что, чем быстрее мы обращаемся к врачу, тем быстрее ставится диагноз и начинается терапия. Это дает возможность остановить развитие пневмонии или вовсе избежать ее появление.

Анна Симакова, главный инфекционист Приморского края. Фото: Правительство Приморского края

Вместе с тем, сейчас в регионе по указанию губернатора Олега Кожемяко возобновляются работы по недопущению распространения болезни в преддверии второй волны заражения коронавирусом. Требования к соблюдению масочного режима ужесточаются. Теперь без них не должны пускать в общественный транспорт ни одного пассажира.

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