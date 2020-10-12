«Есть ощущение, что праздник закончился слишком быстро»

Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020. Фото: Мария Бородина

На Дальнем Востоке завершился четвертый по счету фестиваль гастрономических развлечений Taigafest 2020. Традиционно фестиваль включал две части — гастрономическую, в рамках которой рестораны-участники предлагали гостям таежные сеты от шефов-поваров, и событийную: организаторам удалось воссоздать кусочек тайги прямо в центре Владивостока.

Но обо всем по порядку…

Тайга и море в одной тарелке

В этом году шефы ресторанов-участников удивляли гостей нетипичным сочетанием даров уссурийской тайги и морепродуктов. К примеру, гости фестиваля могли попробовать устрицу, запеченную с папоротником и оленину, которая подается с корнеплодами и морскими моллюсками. Традиционно основой фестивального меню стали таежные сеты. Цена сета фиксированная — 888 рублей. За эту сумму гость получает тщательно подобранное сочетание блюд от шефа (от трех до пяти позиций).

Таежный сет. Фото предоставлено Brugge Pub

В фестивале приняли участие около 20 ресторанов Приморского и Хабаровского края: паназиатский ресторан Zuma, фермерский ресторан Ogonёk, ресторан Syndicate-Port Cafe, ресторан Svoy, ресторан «Охотный двор», рестораны Tokyo (Tokyo More и Tokyo ост. Дальзавод в г. Владивосток, рестораны в г. Артем и г. Уссурийск), ресторан Gastroli Grill, ресторан «Миллионка», паб Brugge Pub, итальянский ресторан PastaMORE, гастробар GUSTO, сеть кафе Dumpling Republic, ресторан «ЦЕХ», ресторан «Амур» (г. Хабаровск), ресторан «Эхо» (г. Хабаровск).

«Все рестораны -участники проявили креативность, в фестивальном меню мы увидели новые блюда, сочетающие море и тайгу. Ключевым продуктом Taigafest 2020 стал приморский мед. Мы заранее попросили шефов сделать на этом упор и максимально раскрыть тему меда. Как результат — дальневосточная кухня обогатилась прекрасными рецептами блюд с приморским медом», — отметила руководитель событийных проектов Pacific Russia Food Галина Цесарская.

Организаторы отмечают, что несмотря на сложные условия пандемии, дальневосточные шеф-повара не теряли присутствия духа и радовали гостей креативностью, вдохновением и вкусной таежной едой.

Чем дальше в лес, тем больше меда

Фестиваль тайги 2020 пришел не только в рестораны, но и в центр Владивостока. На пешеходной площади между улицами Семеновской и Адмирала Фокина с 19 сентября по 3 октября кипела жизнь. Попробовать тайгу на вкус могли все желающие — мёда, дикоросов, грибов и других даров тайги на площадке было много. Гости фестиваля приобрели более 3-х тонн мёда, 500 кг травяного чая, более 60 литров березового сока и 50 кг грибов.

«Благодаря центру «Мой Бизнес» мы смогли интегрировать событийную часть Фестиваля тайги в фестиваль «Сделано в Приморье». В течение 15 дней жители города могли посетить нашу площадку и приобрести мед, дикоросы, грибы от лучших производителей Приморья. Мы очень тщательно подошли к выбору участников и постарались представить гостям все самое лучшее», — отмечает Галина Цесарская.

Дары тайги. Фото: Мария Бородина

Каждый день гостей встречал удивительный лес, который возник буквально за одни сутки благодаря Центру «Амурский тигр» и городскому художнику Павлу Шугурову. Лес — не только красивая инсталляция, но и напоминание городским жителям о близости и загадочности тайги.

Таежный лес. Фото: Мария Бородина

По выходным дням участников фестиваля ждала насыщенная программа. Через образовательные лектории гости узнали об особенностях медоносных растений, купажах и полезных свойствах меда. Образовательные лекции читали лучшие эксперты в регионе по качеству мёда, потомственные пчеловоды Андрей Сколов, Елена Пулинец, Дмитрий Кузнецов, Максим Шаров, Константин Дроздов и председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев.

Не обошлось и без гастрономии. На открытой площадке фестиваля прошли зрелищные гастрономические мастер-классы с дегустацией от шефа дальневосточной кухни Антона Терентьева, шефа сети кафе Dumpling Republic Евгения Шульги и руководителя проекта Pacific Russia Food Татьяны Заречневой. Гости фестиваля лепили стимбаны с папоротником, пробовали настоящую кашу лесника и медовое желе на агар-агаре.

Мастер-класс от Антона Терентьева. Фото: Мария Бородина

Для маленьких гостей фестиваля тоже были свои гастрономические активности. Вместе со студией «Кухня.дети» юные участники Taigafest декорировали медовые пряники, а с фудблогером Галиной Ким — готовили медовые казинаки.

«Есть ощущение, что праздник закончился слишком быстро, поэтому мы уже ждем следующий фестиваль, чтобы сделать все, что мы запланировали и даже еще больше», — комментирует Галина Цесарская.

«Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020» проводится центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке союза «Приморская торгово-промышленная палата» и Правительства Приморского края.

Следите за событиями Фестиваля тайги в социальных сетях @prf.festivals и @pacificrussiafoodie, а также на официальном сайте мероприятия www.taigafest.ru