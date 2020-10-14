Зима близко: в селе Уборка Приморского края выпал первый снег

Первый снег в Уборке. Фото: Владимир Кобзарь

Сегодня, 14 октября, в село Уборка Чугуевского района нагрянула зима - здесь выпал первый снег.

С самого утра окрестные районы села начало засыпать снегом. Огромные белоснежные хлопья устилали землю, тропинки и дороги. Происходящее волшебство на улице заснял на видео Владимир Кобзарь.

За несколько минут белоснежные хлопья засыпали все село. Фото: Владимир Кобзарь

Однако спустя уже несколько часов весь выпавший снег растаял. Все же температура воздуха пока находится в плюсовом значении.

Кстати, выпадение снега на 14 октября весьма символично для православных, ведь в этот день отмечается большой церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с первым снегом: на Руси считалось, что это Богоматерь укрывает землю своим покровом.