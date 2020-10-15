Автомобилисты загнали себя в тупик из-за новой схемы дорожного движения во Владивостоке

На большой информационный щит, как оказалось, обращают не так много внимания. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке на улице Добровольского начался ремонт ливневой канализации. Подрядчику предстоит провести аварийные работы на участке автомобильной дороги, именно поэтому здесь на время всего ремонта была изменена схема дорожного движения.

Все дело в том, что проезд по Добровольского односторонний. Если раскопать дорогу посреди улицы, то часть домов останется попросту отрезанной от основной дороги. Именно поэтому на время ремонта здесь изменили схему дорожного движения. Одностороннюю дорогу на Добровольского поделили на два участка. Первый – от дома №5 до дома №15 по Добровольского. Второй – от дома №15 по Добровольского до дома №41 по Сахалинской. В этом месте как раз раньше заканчивалось двухсторонне движение от кольца на Сахалинской, о чем свидетельствовал дорожный знак «кирпич».

С одной стороны все просто и понятно. Заезд на улицу Добровольского теперь осуществляется с двух сторон. Если надо доехать до дома №15 – едешь по старой дороге. Если надо, например, доехать до колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, то милости просим на Сахалинскую, там и «кирпич» даже на время не действует, его на время работ заклеили. Выставили здесь также временные знаки и даже установили большой щит, предупреждающий о временном изменении схемы дорожного движения.

Новая дорожная схема на время ремонта ливневой канализации на Добровольского

С другой стороны, автомобилисты так до конца и не поняли, что же на самом деле сейчас происходит на Тихой, и почему по привычной односторонней дороге на Добровольского кто-то едет «против шерсти». А всему виной, по всей видимости, банальная невнимательность. Люди привыкли проезжать по этому участку, и на новые дополнительные знаки либо вовсе не обращают внимания, либо делают это уже после того, как попали в пробку.

Подливают масла в огонь припаркованные по обе стороны проезжей части автомобили. Местные жители привыкли ставить свой транспорт на этой улице, оставляя для проезда фактически одну полосу, а ведь больше для не слишком оживленного участка дороги и не нужно. Но, как оказалось, в условиях измененной дорожной схемы из-за припаркованных автомобилей люди попросту не смогли долгое время развернуться возле ремонтируемого участка. Кроме того, разворачиваясь на узком участке дороги, есть риск повредить запаркованные автомобили.

Ремонтные работы продлятся до 15 ноября Фото: vlc.ru

Ремонт ливневой канализации продлится до 15 ноября. Все это время движение по улице Добровольского будет осуществляться по новой схеме, а автомобилистов, привыкших парковать свой транспорт, просят убрать машины, чтобы не мешать другим участникам движения.