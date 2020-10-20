ТОП-5 жизнеутверждающих фильмов для осени

Кадр из фильма «Хороший год»

Осень в Приморье окончательно вступила в свои права. Самое время достать теплый клетчатый плед, приготовить какао с зефирками и, уютно устроившись на диване, пересмотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Подготовили подборку жизнеутверждающих картин, которые помогут скоротать прохладные осенние вечера.

Отель «Гранд Будапешт»

Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»

Если вы еще не видели этот шедевр, срочно исправляйте досадную оплошность! Интеллектуальный комедийный детектив в псевдоисторическом антураже прекрасен и неповторим. История начинается с убийства богатой леди, завещавшей дорогущую картину простому консьержу из отеля. Последующие скандалы, интриги, расследования с головой затягивают в неповторимую атмосферу Европы в период между двумя мировыми войнами. Фильм стильный, красочный, со звёздным актёрским составом и смотрится на одном дыхании. Ну, и очевидно, что гран-при Берлинского кинофестиваля просто так не раздают.

«Хороший год»

Кадр из фильма «Хороший год»

Атмосферное и прекрасно снятое кино о жизненных ценностях и проблеме выбора. Режиссер «Хорошего года» - автор саги о «Чужих», сам Ридли Скотт. Маэстро умеет неплохо переключаться с триллеров о холодном бездушном космосе на романтику. Помимо дерзкого Рассела Кроу и очаровательной Марион Котийяр, в фильме есть ещё один главный герой — вино. Культура виноделия показана тут так ярко и увлекательно, что хочется сразу после просмотра бросить всё и поехать в Прованс, к южному солнцу, лавандовым полям, виноградникам и уютным французским городкам.

Yesterday

Кадр из фильма «Yesterday»

Взрывной коктейль из фэнтези, музыки и романтики. По сюжету музыкант-неудачник Джек попадает в альтернативную реальность, где не знают многих привычных нам вещей, в том числе песен Beatles. Предприимчивый парень хватается за этот шанс и выдаёт хиты легендарной группы за свои. Теперь он всемирно известная рок-звезда, но только совесть не молчит, да и любимая девушка видит в нём лишь друга. Фильм насыщен отсылками к современной поп-культуре, тут есть даже альтернативный Эд Ширан и стадион «Уэмбли». В наличии оригинальный сюжет, талантливые актёры и чудесная музыка «ливерпульской четвёрки» — что ещё нужно для отличного времяпрепровождения с ведёрком попкорна холодным осенним вечером?

«Август Раш»

Кадр из фильма «Август Раш»

Проверенный временем фильм для семейного просмотра. Это история мальчика с волшебным музыкальным слухом, который волей судьбы оказался разлучённым с родителями, но всегда стремился их найти. Плохие люди, как водится, станут использовать талант мальчишки в своих целях, но в конце всё будет хорошо. «Август Раш» не очередное ванильное фэнтези. В фильме затронуты острые социальные проблемы: сиротство, бродяжничество, эксплуатация несовершеннолетних, психологическое давление со стороны родителей. Но всё это подано очень аккуратно, как и подобает семейному фильму. Главный смысл прост, но монументален: семья — это святое.

«Вторая жизнь Уве»

Кадр из фильма «Вторая жизнь Уве»

Если вы думаете, что скандинавское кино — холодное, как сердце Снежной Королевы, посмотрите «Вторую жизнь Уве». Это — очень тёплый фильм на злобу дня с яркими актёрами и долей чёрного юмора, который тут очень в тему. Главный герой — прямо-таки эталон вредного пенсионера, который всех раздражает, а все раздражают его. Но уже через 20 минут фильма вы проникнетесь к герою симпатией и будете переживать за него до самого конца картины. «Вторая жизнь Уве» намекает, что окружающие нас люди многогранны и первое впечатление может оказаться обманчивым.

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