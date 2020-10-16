Два пассажира бизнес-класса, летевших на Камчатку, устроили пьяный дебош

Уже по прибытии в Петропавловск-Камчатский двух пассажиров бизнес-класса ждали полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петропавловске-Камчатском задержаны два пассажира бизнес-класса, прилетевших на Камчатку из Новосибирска. Во время полета между ними возник конфликт, переросший в пьяный дебош.

Сотрудники Камчатского линейного отдела МВД на транспорте выяснили, что во время полета между пассажирами возник конфликт, но вскоре он перерос в самый настоящий дебош. Конфликтующие мужчины начали кричать друг на друга, материться. Тем не менее, бортпроводникам удалось успокоить разгоряченных мужчин, летевших на родину.

Уже по прибытии в Петропавловск-Камчатский двух пассажиров бизнес-класса ждали полицейские. В дежурной части шумных пассажиров проверили на алкоголь. Тест показал, что оба мужчины не были трезвыми: 0,57 и 0,34 промилле.

В отношении обоих нарушителей составили протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и за нарушение правил поведения на воздушном транспорте. Дебоширам грозит административный арест на срок до пятнадцати суток.