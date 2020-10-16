Как не заразиться коронавирусом. Инфографика

Автор: Татьяна Баглай
Простые правила, которые помогут снизить риск заражения COVID-19:
- носить маску,
- чаще мыть руки,
- соблюдать социальную дистанцию,
- использовать средства дезинфекции,
- соблюдать распорядок дня, высыпаться и укреплять иммунитет,
- как можно реже трогать лицо,
- носить перчатки.
Доказано, что вирус реже передается по воздуху, чаще всего заболевшие касались зараженной поверхности, а потом трогали лицо. Нужно помнить, что вирус на различных поверхностях живет.
Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" и "социальная дистанция" в местах скопления людей.