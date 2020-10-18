«Вызвали скорую»: в кинотеатре в центре Владивостока произошло ЧП

Посетителей попросили сдать билеты Фото: pixabay.com

В кинотеатре «Океан» произошло ЧП. Неизвестный распылили перцовый баллончик. Двум сотрудницам стало плохо – потребовалась скорая медицинская помощь.

Сообщение о произошедшем появилось в паблике @dps.control. Как написал очевидец, в здании кинотеатра в районе 10.00 - 11.00 утра кто-то распылил газовый баллончик, из-за чего людей с 1 по 3 зал попросили сдать билеты и покинуть здание.

В результате произошедшего двум сотрудницам кинотеатра стало плохо – одна женщина упала в обморок, у второй поднялось давление. Чтобы оказать женщинам помощь, была вызвана карета скорой.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.