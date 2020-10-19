Распутник на свободе. Тренер, целовавший 9-летнюю девочку на видео в Приморье, подался в бега

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: принтскрин видео.

Оскандалившийся тренер военно-патриотического клуба из Большого Камня до сих пор на свободе. Об этом «КП-Владивосток» сообщил источник, близкий к следствию. 36-летнего Дмитрия К. объявили в розыск в минувшую пятницу. Ориентировки на него были переданы оперативникам и даже опубликованы в сети, поэтому о побеге спортсмена узнали не только полицейские. Повод скрываться от следствия у Дмитрия крайне весомый – обвинения по тяжкой статье. В его отношении уже возбуждено уголовное дело - «Развратные действия, совершенные в отношении малолетней». Рассказываем, что же натворил приморец.

На минувшей неделе в соцсетях появилось видео, на котором Дмитрий в подсобке спортивной школы обнимается с 9-летней ученицей, а затем они целуются. Все происходящее сняла камера видеонаблюдения, которая установлена в углу тренерской комнаты.

Разумеется, этого было достаточно для того, чтобы к делу подключились ведомства. Проверку организовала и региональная прокуратура. Коллеги сразу нашли основания для возбуждения УД. Но самое интересное во всей этой истории - биографии Дмитрия.

Оказывается, он уже был судим за отношения с 12-летней девочкой. Там, как говорят местные жители, все было по обоюдному согласию. Удивительно, но судимость по статье, которую в народе называют «педофильской», не помешала Дмитрию продолжить работать с детьми. Так он «работал» в военно-патриотическом клубе, где и находил себе жертвы.

«Комсомолке» удалось связаться с девушкой, которая была ученицей Дмитрия. К ней он приставал, когда ей было 12. Уже совершеннолетняя спортсменка вспоминает, что на сборах она часто просыпалась ночью от того, что тренер сидел рядом с ней и гладил ее ноги. Тогда она побоялась рассказать обо все родителям. Уже сейчас понимает, что он находил в группе именно тех девочек, которые бы молчали, которые бы от страха не раскрыли его.

Расследование уголовного дела продолжается. Велика вероятность, что в нем появятся новые эпизоды. Пока же Дмитрий в бегах. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за развратные действия в отношении малолетней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Целовал 9-летнюю девочку в подсобке»: на развратного тренера патриотического клуба завели уголовное дело в Приморье

В прошлом мужчину уже судили за подобное тяжкое преступление, но он так и не встал на правильный путь (подробнее..)

«Обещал жениться, когда вырасту»: тренер из Приморья снова попался на домогательствах к малолетней

Создатель патриотического клуба уже отбывал наказание за отношения с девочкой, но урока не извлек - продолжил приставать к другим детям (подробности..)

В ТЕМУ

Разврат или техника безопасности. За растление пяти девочек–первоклашек осудили физрука с 20-летним стажем в Магадане

Тем временем, в школе в шоке от такого решения и не верят, что теперь любимый учитель проведет в колонии 13 лет (подробности...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14