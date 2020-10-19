Главу Находки госпитализировали во Владивосток с подтвержденным коронавирусом

Лечение мэр проходит во Владивостоке. Фото: администрация Находкинского ГО.

Тимур Магинский, глава Находкинского городского округа, госпитализирован. У мэра подтвердился диагноз «коронавирус», из-за чего его доставили во Владивосток для прохождения дальнейшего лечения. К счастью, состояние главы врачи оценивают как удовлетворительное. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации, анализы на ковид Тимур Магинский сдавал в конце прошлой недели. И вот сегодня результаты тестирования показали – мэр болен коронавирусом, сейчас он находится в госпитале дальневосточной столицы.

Заражение мэра не повлияло на работу администрации ГО. Все в штатном режиме. Контактный круг уже установлен и изолирован. Сообщают, что на время больничного обязанности главы городского округа будет выполнять его первый заместитель Герман Краснощеков.

Напомним, что Тимур Магинский в мае 2020 года был назначен на должность заместителя мэра Находки. Его представил сам губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Вместе с тем, у господина Магинского серьезный опыт работы в других регионах. На Камчатке он успел поработать замминистра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. В его послужном списке также пост советника губернатора Сахалина.

После отставки Бориса Гладких, мэра Находки, Тимур Магинский занял его место и стал и.о. главы третьего по величине города Приморья. Приставка «и.о.» исчезла в сентябре 2020 после выборов.

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